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50 Bin TL’lik Kirayı Duyunca Öfkesini Tutamayan Vatandaş Ev Sahibiyle Tartıştı: “Sen Müslüman Değilsin”

50 Bin TL’lik Kirayı Duyunca Öfkesini Tutamayan Vatandaş Ev Sahibiyle Tartıştı: “Sen Müslüman Değilsin”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 14:50

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Bolu’da 50 bin TL’ye kiraya verilen bir evin sahibini arayan müşteri, önce kiranın doğru olup olmadığını teyit etti ardından ise öfke kustu. 50 bin TL kiranın fazla olduğunu anlatmak istese de üslubu tartışma yarattı.

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“Bu fiyat vicdani mi?” diyerek konuya giriş yapan müşteri, ev sahibine “Sen Türk müsün? Müslüman mısın?” sorularını yöneltti.

“Bu fiyat vicdani mi?” diyerek konuya giriş yapan müşteri, ev sahibine “Sen Türk müsün? Müslüman mısın?” sorularını yöneltti.

Ardından ise “Sen Hristiyansın” dedi. Ev sahibi ise duydukları karşısında şaşırdı ve "Ben Hristiyan değilsem, sen dinden çıktın şu anda." dedi.

Ardından ise “Sen Hristiyansın” dedi. Ev sahibi ise duydukları karşısında şaşırdı ve "Ben Hristiyan değilsem, sen dinden çıktın şu anda." dedi.

Müşteri, ev sahibini şikayet edeceğini söyledi ve “Allah sizin elinize düşürmesin” dedi.

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