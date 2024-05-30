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45 Yıllık Meşhur Mekan “Kazan” Kapanıyor: Yerine Espressolab Açılacak İddiası

45 Yıllık Meşhur Mekan “Kazan” Kapanıyor: Yerine Espressolab Açılacak İddiası

Beşiktaş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 14:09

Beşiktaş taraftarlarının buluşma noktalarından biri olan ve 45 yıldır hizmet veren Kazan Meyhanesi kapanıyor. Beşiktaş’ın simge duraklarından biri olan mekanın yerine, son günlerde şube sayısında hızlı artış görülen Espressolab açılacağı iddia edildi.

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Beşiktaş’ın maçlarında taraftarların buluşma noktalarından biri de Kazan Meyhanesi’ydi.

Beşiktaş’ın maçlarında taraftarların buluşma noktalarından biri de Kazan Meyhanesi’ydi.

45 yıldır aynı yerde hizmet veren Kazan kapanarak başka yere taşınacak.

45 yıldır aynı yerde hizmet veren Kazan kapanarak başka yere taşınacak.

Mekanın açıklaması 👇

Sosyal medyadaki iddialara göre, meşhur mekanın yerine son günlerde hemen hemen yer yerde açılan kahveci Espressolab açılacak.

Sosyal medyadaki iddialara göre, meşhur mekanın yerine son günlerde hemen hemen yer yerde açılan kahveci Espressolab açılacak.

Meşhur mekanın kapanacak olması sosyal medyada da konuşuldu 👇

Meşhur mekanın kapanacak olması sosyal medyada da konuşuldu 👇
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