45 Yıllık Meşhur Mekan “Kazan” Kapanıyor: Yerine Espressolab Açılacak İddiası

Beşiktaş taraftarlarının buluşma noktalarından biri olan ve 45 yıldır hizmet veren Kazan Meyhanesi kapanıyor. Beşiktaş’ın simge duraklarından biri olan mekanın yerine, son günlerde şube sayısında hızlı artış görülen Espressolab açılacağı iddia edildi.