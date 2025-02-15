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3D Yazıcılar ile Neler Yapılabilir? Tercih Edilen Modelleri ve Fiyatları

etiket 3D Yazıcılar ile Neler Yapılabilir? Tercih Edilen Modelleri ve Fiyatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 20:17

3D yazıcılar, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte hayatımızın birçok alanında yerini almaya başladı. Evde kullanımdan endüstriyel tasarımlara kadar pek çok alanda 3D yazıcıların sunduğu imkanlar oldukça geniş. Bu içeriğimizde, 3D yazıcılarla neler yapılabileceğine, en çok tercih edilen modellere ve fiyatlarına yakından bakacağız.

Bu içerik 15.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Creality 3D® K1 Max Hızlı 3D Yazıcı

1. Creality 3D® K1 Max Hızlı 3D Yazıcı

  • Özellikler: Yüksek hızlı baskı, kapalı kabin, otomatik kalibrasyon, dokunmatik ekran.

  • Avantajlar: Hızlı ve hassas baskılar, profesyonel sonuçlar, kullanıcı dostu arayüz.

  • Dezavantajlar: Yüksek fiyat, bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir.

  • Kimlere Uygun: Profesyoneller, yüksek kaliteli ve hızlı baskı isteyenler.

Creality 3D® K1 Max Hızlı 3D Yazıcı

2. Creality 3D Creality K1 Yüksek Hızlı 3D Yazıcı - Yeni Versiyon Standart

2. Creality 3D Creality K1 Yüksek Hızlı 3D Yazıcı - Yeni Versiyon Standart

  • Özellikler: Yüksek hızlı baskı, kapalı kabin, otomatik kalibrasyon, dokunmatik ekran.

  • Avantajlar: Hızlı ve hassas baskılar, profesyonel sonuçlar, kullanıcı dostu arayüz.

  • Dezavantajlar: Yüksek fiyat, bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir.

  • Kimlere Uygun: Profesyoneller, yüksek kaliteli ve hızlı baskı isteyenler. (K1 Max'e göre daha uygun fiyatlı olabilir)

Creality 3D Creality K1 Yüksek Hızlı 3D Yazıcı - Yeni Versiyon Standart

3. Elegoo Neptune 4 Pro 3D Yazıcı

3. Elegoo Neptune 4 Pro 3D Yazıcı

  • Özellikler: Uygun fiyatlı, kullanıcı dostu, sessiz çalışma, yüksek baskı kalitesi.

  • Avantajlar: Başlangıç seviyesi için ideal, kolay kurulum ve kullanım, iyi baskı kalitesi.

  • Dezavantajlar: Yüksek hızlı baskı yapmaz, daha küçük baskı alanı olabilir.

  • Kimlere Uygun: Yeni başlayanlar, hobi amaçlı kullananlar, bütçe dostu seçenek arayanlar.

Elegoo Neptune 4 Pro 3D Yazıcı

4. Creality K1C 3D Yazıcı

4. Creality K1C 3D Yazıcı

  • Özellikler: Yüksek hızlı baskı, kapalı kabin, otomatik kalibrasyon, dokunmatik ekran.

  • Avantajlar: Hızlı ve hassas baskılar, profesyonel sonuçlar, kullanıcı dostu arayüz.

  • Dezavantajlar: Yüksek fiyat, bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir.

  • Kimlere Uygun: Profesyoneller, yüksek kaliteli ve hızlı baskı isteyenler. (K1 ve K1 Max arasında bir seçenek olabilir)

Creality K1C 3D Yazıcı

5. Creality 3D Creality Cr-10 Se 3D Yazıcı

5. Creality 3D Creality Cr-10 Se 3D Yazıcı

  • Özellikler: Geniş baskı alanı, uygun fiyatlı, yükseltilebilir, açık kaynak.

  • Avantajlar: Büyük projeler için uygun, özelleştirilebilir, topluluk desteği.

  • Dezavantajlar: Montaj gerektirebilir, yüksek hızlı baskı yapmaz.

  • Kimlere Uygun: Hobi amaçlı kullananlar, büyük projeler yapmak isteyenler, özelleştirmeyi sevenler.

Creality 3D Creality Cr-10 Se 3D Yazıcı

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6. Creality Ender-3 V3 Ke 3D Yazıcı

6. Creality Ender-3 V3 Ke 3D Yazıcı

  • Özellikler: Uygun fiyatlı, kullanıcı dostu, yükseltilebilir, açık kaynak.

  • Avantajlar: Başlangıç seviyesi için ideal, kolay kurulum ve kullanım, iyi baskı kalitesi.

  • Dezavantajlar: Yüksek hızlı baskı yapmaz, daha küçük baskı alanı olabilir.

  • Kimlere Uygun: Yeni başlayanlar, hobi amaçlı kullananlar, bütçe dostu seçenek arayanlar.

Creality Ender-3 V3 Ke 3D Yazıcı

7. Creality Ender-3 V3 CoreXZ 3D Yazıcı

7. Creality Ender-3 V3 CoreXZ 3D Yazıcı

  • Özellikler: CoreXZ yapısı, yüksek hassasiyet, yükseltilebilir, açık kaynak.

  • Avantajlar: Daha kararlı ve hassas baskılar, özelleştirilebilir.

  • Dezavantajlar: Montaj gerektirebilir, yüksek hızlı baskı yapmaz.

  • Kimlere Uygun: Hobi amaçlı kullananlar, hassas baskılar isteyenler, özelleştirmeyi sevenler.

Creality Ender-3 V3 CoreXZ 3D Yazıcı

8. Two Trees Bluer V3-90P 3D Printer

8. Two Trees Bluer V3-90P 3D Printer

  • Özellikler: Uygun fiyatlı, kullanıcı dostu, sessiz çalışma, iyi baskı kalitesi.

  • Avantajlar: Başlangıç seviyesi için ideal, kolay kurulum ve kullanım, iyi baskı kalitesi.

  • Dezavantajlar: Yüksek hızlı baskı yapmaz, daha küçük baskı alanı olabilir.

  • Kimlere Uygun: Yeni başlayanlar, hobi amaçlı kullananlar, bütçe dostu seçenek arayanlar.

Two Trees Bluer V3-90P 3D Printer

9. FlashForge Adventurer 5m Pro 3D Yazıcı

9. FlashForge Adventurer 5m Pro 3D Yazıcı

  • Özellikler: Kapalı kabin, dokunmatik ekran, otomatik kalibrasyon, yüksek baskı kalitesi.

  • Avantajlar: Kullanıma hazır, kolay kullanım, profesyonel sonuçlar.

  • Dezavantajlar: Yüksek fiyat, bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir.

  • Kimlere Uygun: Profesyoneller, yüksek kaliteli baskı isteyenler, kolay kullanım arayanlar.

FlashForge Adventurer 5m Pro 3D Yazıcı

10. Elegoo Neptune 4 Plus 3D Yazıcı

10. Elegoo Neptune 4 Plus 3D Yazıcı

  • Özellikler: Geniş baskı alanı, uygun fiyatlı, kullanıcı dostu, sessiz çalışma, yüksek baskı kalitesi.

  • Avantajlar: Büyük projeler için uygun, kolay kurulum ve kullanım, iyi baskı kalitesi.

  • Dezavantajlar: Yüksek hızlı baskı yapmaz.

  • Kimlere Uygun: Yeni başlayanlar, hobi amaçlı kullananlar, büyük projeler yapmak isteyenler, bütçe dostu seçenek arayanlar.

Elegoo Neptune 4 Plus 3D Yazıcı

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11. Kingroon KLP1 3D Yazıcı

11. Kingroon KLP1 3D Yazıcı

  • Özellikler: FDM teknolojisi, yüksek hızlı baskı (iddia edilen), kapalı kabin, direkt drive ekstruder, otomatik tabla kalibrasyonu.

  • Avantajlar: Hızlı baskı potansiyeli (test etmek gerekir), kapalı kabin sayesinde daha stabil baskılar, direkt drive ekstruder ile daha çeşitli filamentleri işleyebilme potansiyeli.

  • Dezavantajlar: Yeni bir model olduğu için kullanıcı yorumları ve uzun vadeli performansı hakkında henüz çok bilgi yok. Yüksek hızlı baskı iddiaları bağımsız testlerle doğrulanmalı.

  • Kimlere Uygun: Hızlı baskı arayanlar, farklı filamentlerle çalışmak isteyenler, kapalı kabin avantajını tercih edenler.

Kingroon KLP1 3D Yazıcı

12. Creality 3D Creality Halot-Mage Pro 8K Reçineli 3D Yazıcı Standart

12. Creality 3D Creality Halot-Mage Pro 8K Reçineli 3D Yazıcı Standart

  • Özellikler: Reçine (SLA) teknolojisi, 8K çözünürlük, büyük baskı hacmi, entegre hava temizleme sistemi, dokunmatik ekran.

  • Avantajlar: Çok yüksek detaylı baskılar, pürüzsüz yüzeyler, büyük baskı hacmi sayesinde daha büyük modeller basabilme imkanı. Entegre hava temizleme sistemi ile reçine kokusunu azaltma potansiyeli.

  • Dezavantajlar: FDM yazıcılara göre daha karmaşık bir süreç, reçine kullanımı ve temizliği gerektiriyor, reçine maliyeti filamente göre daha yüksek.

  • Kimlere Uygun: Yüksek detaylı modeller, takılar, minyatürler, prototipler, diş modelleri gibi alanlarda çalışanlar. Profesyonel kullanıcılar ve hobi amaçlı yüksek kalite baskı isteyenler.

Creality 3D Creality Halot-Mage Pro 8K Reçineli 3D Yazıcı Standart

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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