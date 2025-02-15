3D Yazıcılar ile Neler Yapılabilir? Tercih Edilen Modelleri ve Fiyatları
3D Yazıcılar ile Neler Yapılabilir? Tercih Edilen Modelleri ve Fiyatları
3D yazıcılar, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte hayatımızın birçok alanında yerini almaya başladı. Evde kullanımdan endüstriyel tasarımlara kadar pek çok alanda 3D yazıcıların sunduğu imkanlar oldukça geniş. Bu içeriğimizde, 3D yazıcılarla neler yapılabileceğine, en çok tercih edilen modellere ve fiyatlarına yakından bakacağız.
Bu içerik 15.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Creality 3D® K1 Max Hızlı 3D Yazıcı
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2. Creality 3D Creality K1 Yüksek Hızlı 3D Yazıcı - Yeni Versiyon Standart
3. Elegoo Neptune 4 Pro 3D Yazıcı
4. Creality K1C 3D Yazıcı
5. Creality 3D Creality Cr-10 Se 3D Yazıcı
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6. Creality Ender-3 V3 Ke 3D Yazıcı
7. Creality Ender-3 V3 CoreXZ 3D Yazıcı
8. Two Trees Bluer V3-90P 3D Printer
9. FlashForge Adventurer 5m Pro 3D Yazıcı
10. Elegoo Neptune 4 Plus 3D Yazıcı
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11. Kingroon KLP1 3D Yazıcı
12. Creality 3D Creality Halot-Mage Pro 8K Reçineli 3D Yazıcı Standart
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