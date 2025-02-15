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Bugün İndirimde Neler Var? Kedi Tırmalama Ağacından En Sevilen Parfümlere 15 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Kedi Tırmalama Ağacından En Sevilen Parfümlere 15 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 14:33

İşte karşınızda günün en cazip fırsatları! Kedi dostlarınızın tırmalama ihtiyacını karşılayacak, onları hem mutlu edecek hem de evinizi koruyacak kedi tırmalama ağaçlarından, kendinizi özel hissettirecek ve çevrenizdekilere hoş bir izlenim bırakmanızı sağlayacak en popüler parfümlere kadar pek çok ürün indirimde! Fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın. 

  Bu içerik 15.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. ttec Dynamite Quattro 40W HiFi Kablosuz Bluetooth Hoparlör

1. ttec Dynamite Quattro 40W HiFi Kablosuz Bluetooth Hoparlör

Müzik keyfinizi katlayacak bu hoparlör, güçlü ses kalitesi ve kablosuz bağlantısıyla her ortamda yanınızda! Şimdiki indirimli fiyatıyla kaçırmayın!

ttec Dynamite Quattro 40W HiFi Kablosuz Bluetooth Hoparlör

2. Feandrea PCT15BE Tırmalama Ağacı

2. Feandrea PCT15BE Tırmalama Ağacı

Kedinizin tırmalama ihtiyacını karşılayacak ve mobilyalarınızı koruyacak bu ağaç, aynı zamanda oyun alanı olarak da harika bir seçenek! Üstelik şimdi indirimde!

Feandrea PCT15BE Tırmalama Ağacı

3. Zwilling Thermo Yemek Kavanozu

3. Zwilling Thermo Yemek Kavanozu

Yiyeceklerinizi sıcak veya soğuk tutarak yanınızda taşımanızı sağlayan bu şık ve kullanışlı yemek kavanozu, indirimli fiyatıyla şimdi tam size göre!

Zwilling Thermo Yemek Kavanozu

4. Old Spice Wolfthorn Erkekler için Deodorant Stick

4. Old Spice Wolfthorn Erkekler için Deodorant Stick

Gün boyu süren ferahlık ve hoş koku sağlayan bu deodorant, şimdi indirimde! Kendinizi iyi hissetmek için kaçırmayın!

Old Spice Wolfthorn Erkekler için Deodorant Stick

5. Philips 2000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge

5. Philips 2000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge

Ev işlerinizi kolaylaştıracak bu akıllı robot süpürge, güçlü emiş gücü ve pratik kullanımıyla hayatınızı değiştirecek! İndirimli fiyatıyla akıllı bir yatırım!

Philips 2000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge

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6. Ant Home Arya Ayna

6. Ant Home Arya Ayna

Evinizin dekorasyonuna şıklık katacak bu asimetrik ayna, banyo, hol veya istediğiniz her alanda göz kamaştıracak! Üstelik şimdi indirimde!

Ant Home Arya Ayna

7. adidas Runfalcon 5 W Kadın Koşu Ayakkabısı

7. adidas Runfalcon 5 W Kadın Koşu Ayakkabısı

Koşu antrenmanlarınızda veya günlük kullanımda size eşlik edecek bu hafif ve rahat ayakkabı, şimdi indirimli fiyatıyla daha da cazip!

adidas Runfalcon 5 W Kadın Koşu Ayakkabısı

8. Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu

8. Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu

Bebeğinizin hassas cildine özel olarak formüle edilmiş bu doğal ve bitkisel sabun, yumuşatıcı etkisiyle de çamaşırları mükemmel temizler! Şimdiki indirimli fiyatıyla kaçırmayın!

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu

9. ChildGen Doğal Oyun Hamuru

9. ChildGen Doğal Oyun Hamuru

Çocuklarınızın yaratıcılığını geliştirecek bu doğal oyun hamuru, 9 farklı renkte ve vakumlu kartuş paketiyle uzun süre tazeliğini korur! Üstelik şimdi indirimde!

ChildGen Doğal Oyun Hamuru

10. Stanley Quencher Pipetli Termos

10. Stanley Quencher Pipetli Termos

İçeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutan bu termos, pipetli tasarımıyla da kullanım kolaylığı sağlar! Şimdiki indirimli fiyatıyla yaz kış yanınızda!

Stanley Quencher Pipetli Termos

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11. Koza Halı Maze Plain Kahve Kaymaz Taban Peluş Halı

11. Koza Halı Maze Plain Kahve Kaymaz Taban Peluş Halı

Evinizin zeminine sıcaklık ve konfor katacak bu peluş halı, kaymaz tabanı sayesinde güvenli bir kullanım sunar! İndirimli fiyatıyla evinize şıklık katın!

Koza Halı Maze Plain Kahve Kaymaz Taban Peluş Halı

12. Missha Yapışkan His Bırakmayan Güneş Koruyucu A'PIEU Pure Block Natural Daily Sun CreamEX SPF50+PA++++100ml

12. Missha Yapışkan His Bırakmayan Güneş Koruyucu A'PIEU Pure Block Natural Daily Sun CreamEX SPF50+PA++++100ml

Tüm Ürünlerde Net İndirimler + 2. Üründe %90'a varan Fırsatlar.

Missha Yapışkan His Bırakmayan Güneş Koruyucu A'PIEU Pure Block Natural Daily Sun CreamEX SPF50+PA++++100ml

13. L'Oreal Paris Glotion All-ın-one Doğal Işıltı 901 - Fair Glow 40 ml

13. L'Oreal Paris Glotion All-ın-one Doğal Işıltı 901 - Fair Glow 40 ml

L'Oreal mağazası yine dopdolu! <3 Tüüm cilt bakım ürünlerinde 2. üründe %30 indirim.

L'Oreal Paris Glotion All-ın-one Doğal Işıltı 901 - Fair Glow 40 ml

14. Yves Saint Laurent Black Opium Edp 90 ml Kadın Parfüm

14. Yves Saint Laurent Black Opium Edp 90 ml Kadın Parfüm

En favori parfüm ve makyaj ürünlerinde sepette %25'e varan indirim!

Yves Saint Laurent Black Opium Edp 90 ml Kadın Parfüm

15. Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi 15ml | Aloe Vera Bioferment, Hyalüronik Asit

15. Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi 15ml | Aloe Vera Bioferment, Hyalüronik Asit

%25 İndirim + kuponlar + 3 saatlik flaş teklifler sayfasını kontrol etmeyi unutmayın

Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi 15ml | Aloe Vera Bioferment, Hyalüronik Asit

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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