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31 Aralık Resmi Tatil mi, Yoksa Yarım Gün mü? 2025 Yılbaşı Tatili Kaç Gün?

31 Aralık Resmi Tatil mi, Yoksa Yarım Gün mü? 2025 Yılbaşı Tatili Kaç Gün?

Yeni yıl
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 10:55

Yeni yıl için geri sayım başladı! Yılın son günü olan 31 Aralık için planlar ise yapılmaya başlandı. Haliyle 31 Aralık ve 1 Ocak'ın tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, yılbaşı tatili ne zaman? 31 Aralık resmi tatil mi, yoksa yarım gün mü? 

İşte, detaylar...

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31 Aralık akşamı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni yıl heyecanı yaşanacak. 2025 yılının ilk anlarını pek çok kişi sevdikleri ile kutlayacak.

31 Aralık akşamı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni yıl heyecanı yaşanacak. 2025 yılının ilk anlarını pek çok kişi sevdikleri ile kutlayacak.

Yılbaşı planlarını yapmaya başlayanlar, bu yıl 31 Aralık'ın hangi güne geldiğini ve yılbaşı tatilini merak ediyor. Peki, bu yıl 31 Aralık hangi güne denk geliyor? Tatil mi?

Yılbaşı Hangi Güne Denk Geliyor?

Yılbaşı Hangi Güne Denk Geliyor?

2024 yılının son günü olan 31 Aralık bu yıl, Salı gününe denk geliyor. Yılbaşı kutlamaları da 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan Salı gecesi düzenleniyor. Saatler 00.00' gösterdiğinde 1 Ocak 2025 Çarşamba günü olacak ve yeni yıl bu sayede büyük bir coşku ile kutlanacak.

31 Aralık Salı Günü Tatil mi, Yarım Gün mü?

31 Aralık Salı Günü Tatil mi, Yarım Gün mü?

31 Aralık 2024 Salı günü ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Yani mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam edecek.

Yılbaşı Tatili Ne Zaman? 1 Ocak Resmi Tatil mi?

Yılbaşı Tatili Ne Zaman? 1 Ocak Resmi Tatil mi?

31 Aralık resmi tatil değil, ancak 1 Ocak 2025 Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununa göre resmi tatil olarak kabul ediliyor. 31 Aralık'ta kimi kurum ve kuruluşlar insiyatif kullanarak tatil düzenlemesi yapabiliyor. Fakat ülkemizde resmi olarak yılbaşı tatili 1 Ocak günü. Bu sebeple 1 Ocak Çarşamba günü kamu kurumları, bankalar, borsa ve okullar tatil olacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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