31 Aralık Resmi Tatil mi, Yoksa Yarım Gün mü? 2025 Yılbaşı Tatili Kaç Gün?

31 Aralık resmi tatil değil, ancak 1 Ocak 2025 Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununa göre resmi tatil olarak kabul ediliyor. 31 Aralık'ta kimi kurum ve kuruluşlar insiyatif kullanarak tatil düzenlemesi yapabiliyor. Fakat ülkemizde resmi olarak yılbaşı tatili 1 Ocak günü. Bu sebeple 1 Ocak Çarşamba günü kamu kurumları, bankalar, borsa ve okullar tatil olacak.