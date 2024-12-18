31 Aralık Resmi Tatil mi, Yoksa Yarım Gün mü? 2025 Yılbaşı Tatili Kaç Gün?
31 Aralık Resmi Tatil mi, Yoksa Yarım Gün mü? 2025 Yılbaşı Tatili Kaç Gün?
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31 Aralık akşamı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni yıl heyecanı yaşanacak. 2025 yılının ilk anlarını pek çok kişi sevdikleri ile kutlayacak.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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