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3 Puan 3 Golle Geldi: Avusturya Polonya'yı 3-1'le Geçerek EURO 2024'te Galibiyetle Tanıştı

3 Puan 3 Golle Geldi: Avusturya Polonya'yı 3-1'le Geçerek EURO 2024'te Galibiyetle Tanıştı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 21:52

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Avusturya, Polonya’yı 3-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya, Berlin Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya, Berlin Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Türk hakem Halil Umut Meler’in yönettiği mücadelenin 9. dakikasında Avusturya Gernot Trauner’in golü ile 1-0 öne geçti. Başakşehir’in Polonyalı oyuncusu Krzysztof Piatek’in 30. dakikada attığı golle skor 1-1’e geldi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Türk hakem Halil Umut Meler’in yönettiği mücadelenin 9. dakikasında Avusturya Gernot Trauner’in golü ile 1-0 öne geçti. Başakşehir’in Polonyalı oyuncusu Krzysztof Piatek’in 30. dakikada attığı golle skor 1-1’e geldi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Avusturya, Polonya karşısında daha etkili bir oyun sergiledi. 66. dakikada Alexander Prass’ın pasında Christoph Baumgartner, fileleri havalandırarak Avusturya’yı 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıda Avusturya, Polonya karşısında daha etkili bir oyun sergiledi. 66. dakikada Alexander Prass’ın pasında Christoph Baumgartner, fileleri havalandırarak Avusturya’yı 2-1 öne geçirdi.

77. dakikada Marcel Sabitzer, kaleci Wojciech Szczesny ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Szczesny’in müdahalesiyle yere düşünce hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi. 78. dakikada penaltı atışını kullanan Marko Arnautovic maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

77. dakikada Marcel Sabitzer, kaleci Wojciech Szczesny ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Szczesny’in müdahalesiyle yere düşünce hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi. 78. dakikada penaltı atışını kullanan Marko Arnautovic maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

Bu sonuçla, Avusturya puanını 3’e yükseltirken, Polonya ise sıfır puanda kaldı.

Bu sonuçla, Avusturya puanını 3’e yükseltirken, Polonya ise sıfır puanda kaldı.
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