28 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Alina Boz Üniversiteden Mezun Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2013 yılında başladığı ekran yolculuğunda 13 yılda devleşen Alina Boz, güzelliği ve kariyerindeki başarısı dışında bu kez bambaşka bir konuda gündeme geldi. Üniversiteden mezun olan güzel oyuncunun heyecanı kameralara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2013 yılında Cesur Hemşire'de rol aldıktan sonra asıl çıkışını Paramparça dizisiyle yapan Alina Boz, ekranların en sevilen isimlerinden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin gündeminden düşmeyen Alina Boz, bu kez evliliği ya da kariyeriyle değil, üniversite mezuniyetiyle gündeme geldi!
28 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz, Bilgi Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu.
Hayranları Alina Boz'a desteklerini esirgemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın