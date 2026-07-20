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28 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Alina Boz Üniversiteden Mezun Oldu

28 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Alina Boz Üniversiteden Mezun Oldu

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 12:57
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2013 yılında başladığı ekran yolculuğunda 13 yılda devleşen Alina Boz, güzelliği ve kariyerindeki başarısı dışında bu kez bambaşka bir konuda gündeme geldi. Üniversiteden mezun olan güzel oyuncunun heyecanı kameralara yansıdı.

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2013 yılında Cesur Hemşire'de rol aldıktan sonra asıl çıkışını Paramparça dizisiyle yapan Alina Boz, ekranların en sevilen isimlerinden biri oldu.

2013 yılında Cesur Hemşire'de rol aldıktan sonra asıl çıkışını Paramparça dizisiyle yapan Alina Boz, ekranların en sevilen isimlerinden biri oldu.

Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Aşk 101, Maraşlı, Bir Peri Masalı, Bir Zamanlar İstanbul gibi dizilerde rol alan Alina Boz, son olarak Kuruluş Orhan'ın başrolü olmuştu. Ünlü oyuncu 2 yıl önce işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'le dünyaevine girmişti.

Magazin gündeminden düşmeyen Alina Boz, bu kez evliliği ya da kariyeriyle değil, üniversite mezuniyetiyle gündeme geldi!

28 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz, Bilgi Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu.

28 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz, Bilgi Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu.

Hayranları Alina Boz'a desteklerini esirgemedi.

Hayranları Alina Boz'a desteklerini esirgemedi.
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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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