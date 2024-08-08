Görüş Bildir
Haberler
Gündem
26 Yaşındaki Merve Depremden Bu Yana Kayıptı: Mezarı Bulundu

26 Yaşındaki Merve Depremden Bu Yana Kayıptı: Mezarı Bulundu

Hatay
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 10:20

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetmiş ve bazı kişilerden de bir daha haber alınamamıştı. Aileler kayıplarını aramaya devam ederken, acı bir haber geldi. Hatay'da depremden bu yana haber alınamayan 26 yaşındaki Merve Ateş'in mezarı İskenderun ilçesinde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti.

Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti.

Ateş'in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kadına ait her hangi bir ize rastlanamamıştı. Durum üzerine genç kadının ablası İlknur Karaca, kardeşini bulabilmek için bir çok platformda yer almış ve elinden geleni yapmıştı.

Ateş'in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kadına ait her hangi bir ize rastlanamamıştı. Durum üzerine genç kadının ablası İlknur Karaca, kardeşini bulabilmek için bir çok platformda yer almış ve elinden geleni yapmıştı.

Genç kadından acı haber depremden sonraki 18.ayında geldi. DNA eşleşmeleri ve resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığına defnedildiği tespit edildi.

Genç kadından acı haber depremden sonraki 18.ayında geldi. DNA eşleşmeleri ve resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığına defnedildiği tespit edildi.

Mezarlık kayıtlarında genç kadının isimsiz olarak depremin 3. veya 4. günü emniyet güçleri tarafından defnedildiği bilgisinin yer aldığı öğrenildi.

Mezarlık kayıtlarında genç kadının isimsiz olarak depremin 3. veya 4. günü emniyet güçleri tarafından defnedildiği bilgisinin yer aldığı öğrenildi.

Genç kadının ailesinin yeniden DNA testi yaptırarak sonucun netleşmesi için başvuruda bulunacağı bilgisi alındı.

Genç kadının ailesinin yeniden DNA testi yaptırarak sonucun netleşmesi için başvuruda bulunacağı bilgisi alındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
79
5
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın