26 Yaşındaki Merve Depremden Bu Yana Kayıptı: Mezarı Bulundu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetmiş ve bazı kişilerden de bir daha haber alınamamıştı. Aileler kayıplarını aramaya devam ederken, acı bir haber geldi. Hatay'da depremden bu yana haber alınamayan 26 yaşındaki Merve Ateş'in mezarı İskenderun ilçesinde bulundu.