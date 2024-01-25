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26 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

26 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 19:01

Huzur mu arıyorsunuz? Biraz uzaklaşmaya ne dersiniz? Aile, dostlar, kalabalık buluşmalar planlayın. Peki, 26 Ocak Cuma gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 26 Ocak Cuma günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ruhsal dengeni koruman bir hayli önemli. Uranüs'ün etkisi, içsel dünyanda beklenmedik değişimlere işaret ediyor. Merkür'ün Chiron ile yaptığı kare açılanma ise geçmişin hatıralarını ve laf dalaşlarını beraberinde getiriyor. Bu yüzden boş konuşmalara kulaklarını tıkamalısın. Duymaman gerekenleri, dinleme! 

Meditasyon ve içsel çalışmalarla bu değişimlere uyum sağlayabilirsin. Hafta sonunu huzurlu geçirmek için ailenle birlikte küçük bir tatil planlayabilirsin. Huzurlu bir piknik, sıcak bir aile etkinliği veya samimi bir arkadaş ortamında eğlence sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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