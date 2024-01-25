26 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün ruhsal dengeni koruman bir hayli önemli. Uranüs'ün etkisi, içsel dünyanda beklenmedik değişimlere işaret ediyor. Merkür'ün Chiron ile yaptığı kare açılanma ise geçmişin hatıralarını ve laf dalaşlarını beraberinde getiriyor. Bu yüzden boş konuşmalara kulaklarını tıkamalısın. Duymaman gerekenleri, dinleme!

Meditasyon ve içsel çalışmalarla bu değişimlere uyum sağlayabilirsin. Hafta sonunu huzurlu geçirmek için ailenle birlikte küçük bir tatil planlayabilirsin. Huzurlu bir piknik, sıcak bir aile etkinliği veya samimi bir arkadaş ortamında eğlence sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...