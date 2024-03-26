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26 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

26 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.03.2024 - 08:17

26 Mart Salı günü televizyon ekranları yine birbirinden güzel yapımlar ile donatılıyor. Sevilen dizilerin yeni bölümleri bu akşam ekranlarda seyirciler ile buluşacak. Aynı zamanda heyecan dolu yarışma programları ve iftar - sahur öncesi canlı yayınları da yayın akışındaki yerini almış durumda. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 26 Mart Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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26 Mart Salı TRT1 Yayın Akışı

26 Mart Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 06:50 Benim Adım Melek

  • 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 18:10 Ramazan Sevinci

  • 19:30 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 01:00 Kara Ağaç Destanı

  • 02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 03:40 Sahur Bereketi

26 Mart Salı SHOW TV Yayın Akışı

26 Mart Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Bahar

  • 00:15 Kızılcık Şerbeti

  • 03:00 Sandık Kokusu

  • 05:30 Yeni Gelin

26 Mart Salı ATV Yayın Akışı

26 Mart Salı ATV Yayın Akışı

  • 06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

  • 06:50 Kuruluş Osman

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 18:45 ATV Ana Haber

  • 19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

  • 00:20 Yaban Çiçekleri

  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

26 Mart Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

26 Mart Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

  • 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

  • 13:45 En Hamarat Benim

  • 16:30 Yabani

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

  • 20:00 Yabani

  • 00:15 Şahane Hayatım

  • 02:45 Yaz Şarkısı

  • 03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

26 Mart Salı Kanal D Yayın Akışı

26 Mart Salı Kanal D Yayın Akışı
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26 Mart Salı STAR TV Yayın Akışı

26 Mart Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 K-9 (Yabancı Sinema)

  • 21:45 K-9 (Yabancı Sinema)

  • 23:30 Yalı Çapkını

  • 02:00 Aramızda Kalmasın

  • 04:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

26 Mart Salı TV8 Yayın Akışı

26 Mart Salı TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

  • 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan

  • 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

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