Görüş Bildir
Haberler
Gündem
25 Yıl Evli Kalan Kadınlar Emekli Olsun! TBMM Dilekçe Komisyonuna Birbirinden İlginç Talepler Yağdı

25 Yıl Evli Kalan Kadınlar Emekli Olsun! TBMM Dilekçe Komisyonuna Birbirinden İlginç Talepler Yağdı

Gündem tbmm
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 14:55

28. yasama döneminin başladığı 15 Mayıs 2023 tarihinden 15 Kasım 2023'e kadar TBMM Dilekçe Komisyonuna 5 bine yakın başvuru yapıldı. Bu başvurular arasında en dikkat çeken 25 yıl evli kalan kadınların da emekli olması talebiydi. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/evlili...
İçeriğin Devamı Aşağıda

AA'nın haberine göre TBMM Dilekçe Komisyonuna, yasama döneminin başladığı 15 Mayıs 2023 tarihinden 15 Kasım 2023'e kadar 5 bine yakın başvuru yapıldı.

AA'nın haberine göre TBMM Dilekçe Komisyonuna, yasama döneminin başladığı 15 Mayıs 2023 tarihinden 15 Kasım 2023'e kadar 5 bine yakın başvuru yapıldı.

Parlamentoya iletilen dilekçelerin 1453'ü kadınlar tarafından iletilirken 3501 dilekçe ise erkekler tarafından gönderildi. Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanının incelediği başvurularda birbirinden ilginç talepler yer aldı.

Parlamentoya iletilen dilekçelerin 1453'ü kadınlar tarafından iletilirken 3501 dilekçe ise erkekler tarafından gönderildi. Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanının incelediği başvurularda birbirinden ilginç talepler yer aldı.

Bu başvurulardan gündeme gelen en ilginci ise Konya'da yaşayan M.E. isimli bir erkeğin "evlilikte 25 yılını dolduran kadınların emekli olabilmesine imkan sağlanması" talebi oldu.

Bu başvurulardan gündeme gelen en ilginci ise Konya'da yaşayan M.E. isimli bir erkeğin "evlilikte 25 yılını dolduran kadınların emekli olabilmesine imkan sağlanması" talebi oldu.

Talebi inceleyen komisyon, dilekçeye verdiği cevapta Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılması gerektiğini dile getirerek "Komisyon tarafından dilekçe hakkında herhangi bir işlem yapılamaz" ifadesini kullandı.

Talebi inceleyen komisyon, dilekçeye verdiği cevapta Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılması gerektiğini dile getirerek "Komisyon tarafından dilekçe hakkında herhangi bir işlem yapılamaz" ifadesini kullandı.

Meclisin dilekçe komisyonuna gelen yüzlerce ilginç talep arasında dikkat çeken bir diğeriyse serpme kahvaltının yasaklanmasına ilişkin istekti. Dilekçede gıda israfı olduğu gerekçesiyle yasaklanması talep edildi.

Meclisin dilekçe komisyonuna gelen yüzlerce ilginç talep arasında dikkat çeken bir diğeriyse serpme kahvaltının yasaklanmasına ilişkin istekti. Dilekçede gıda israfı olduğu gerekçesiyle yasaklanması talep edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dursun"

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dursun"

Komisyona gönderilen dilekçeler arasında dikkat çeken başka bir konu ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıydı. Pek çok dilekçede Türkiye'nin İsrail'e nota vermesi, Filistin için gönüllü askerlik uygulamasının başlatılması, İsrail Büyükelçiliğinin kapatılması ve İsrail mallarının yasaklanması gibi talepler yapıldı.

"Nöbetçi camiler de olsun"

"Nöbetçi camiler de olsun"

Komisyona gelen dilekçeler arasında öne çıkan bir başka madde ise nöbetçi cami talebiydi. Dilekçe gönderen vatandaşlardan bazıları her mahallede nöbetçi bir caminin açık kalmasını meclisten talep etti.

"Sokakta kutlama yapılmasın"

"Sokakta kutlama yapılmasın"

TBMM'ye gönderilen dilekçeler arasında sokaklarda kutlama etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin talepler de vardı.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
0
0
0
0