25 Yıl Evli Kalan Kadınlar Emekli Olsun! TBMM Dilekçe Komisyonuna Birbirinden İlginç Talepler Yağdı
25 Yıl Evli Kalan Kadınlar Emekli Olsun! TBMM Dilekçe Komisyonuna Birbirinden İlginç Talepler Yağdı
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/evlili...
28. yasama döneminin başladığı 15 Mayıs 2023 tarihinden 15 Kasım 2023'e kadar TBMM Dilekçe Komisyonuna 5 bine yakın başvuru yapıldı. Bu başvurular arasında en dikkat çeken 25 yıl evli kalan kadınların da emekli olması talebiydi. Detaylar içerikte!
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AA'nın haberine göre TBMM Dilekçe Komisyonuna, yasama döneminin başladığı 15 Mayıs 2023 tarihinden 15 Kasım 2023'e kadar 5 bine yakın başvuru yapıldı.
Parlamentoya iletilen dilekçelerin 1453'ü kadınlar tarafından iletilirken 3501 dilekçe ise erkekler tarafından gönderildi. Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanının incelediği başvurularda birbirinden ilginç talepler yer aldı.
Bu başvurulardan gündeme gelen en ilginci ise Konya'da yaşayan M.E. isimli bir erkeğin "evlilikte 25 yılını dolduran kadınların emekli olabilmesine imkan sağlanması" talebi oldu.
Talebi inceleyen komisyon, dilekçeye verdiği cevapta Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılması gerektiğini dile getirerek "Komisyon tarafından dilekçe hakkında herhangi bir işlem yapılamaz" ifadesini kullandı.
Meclisin dilekçe komisyonuna gelen yüzlerce ilginç talep arasında dikkat çeken bir diğeriyse serpme kahvaltının yasaklanmasına ilişkin istekti. Dilekçede gıda israfı olduğu gerekçesiyle yasaklanması talep edildi.
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