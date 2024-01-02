25 Yıl Evli Kalan Kadınlar Emekli Olsun! TBMM Dilekçe Komisyonuna Birbirinden İlginç Talepler Yağdı

Komisyona gönderilen dilekçeler arasında dikkat çeken başka bir konu ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıydı. Pek çok dilekçede Türkiye'nin İsrail'e nota vermesi, Filistin için gönüllü askerlik uygulamasının başlatılması, İsrail Büyükelçiliğinin kapatılması ve İsrail mallarının yasaklanması gibi talepler yapıldı.