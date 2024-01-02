İmamoğlu Sabah Namazında Görüntülendi: "Ecdat Yadigarı Yerlere Sahip Çıktık"
İmamoğlu Sabah Namazında Görüntülendi: "Ecdat Yadigarı Yerlere Sahip Çıktık"
Seçimlere kısa bir süre kala İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu çalışmalarına hız verdi. Sabah namazında görüntülenen İmamoğlu ardından Eyüpsultan ve Fatih’teki çalışmalarının bir bölümünü yerinde inceledi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, güne CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat ile birlikte tarihi Eyüpsultan Camii’nda sabah namazında görüntülendi.
Namazdan çıkan ikili, daha sonra Fatih ilçesinde tarihi miras alanlarını ziyaret etti.
Polat ayrıca o anlara ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
İmamoğlu ayrıca o anları "Ecdat yadigarı eserleri çöp içinde, harabe halde bulduk. Hepsine sahip çıktık, canlandırdık" notuyla kendi Twitter hesabından da paylaştı ⬇️
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nelere kadirsin Eko baskan,baksana hamasdilanpolatnedio haberini yoruma acmis.
onedio ortalığı kızıştırmak için yorumları açmış
Allah kabul etsin. Türk devletleri İslam'ı seçtikten sonra, dini yüceltmeyi amaç edindiler, ne zaman ki kişiler kendilerini yüceltmek için dini araç edindile... Devamını Gör