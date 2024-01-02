İmamoğlu Sabah Namazında Görüntülendi: "Ecdat Yadigarı Yerlere Sahip Çıktık"

Seçimlere kısa bir süre kala İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu çalışmalarına hız verdi. Sabah namazında görüntülenen İmamoğlu ardından Eyüpsultan ve Fatih’teki çalışmalarının bir bölümünü yerinde inceledi.