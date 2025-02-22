22 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
22 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Ajda Pekkan, Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak, 60 yılı aşan kariyerinde birçok başarıya imza atan ve Türk sanat müziğinden pop müziğine, sinemadan televizyona kadar geniş bir yelpazede iz bırakan sanatçılardan biri. Ajda Pekkan, tarzı, sesi, vizyonu ve seçimleriyle her dönem zamansız bir figür olmayı sürdürmüş ve "Süperstar" ünvanını kazanmıştı. 1962 senesinde 1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılan Pekkan, pop müzik denince akıllara gelen tek isim olmayı başardı. Sanat kariyerine 1962'de sinema oyunculuğuyla giriş yapan Ajda Pekkan, 1964'te yayınlanan ilk kaydı Göz Göz Değdi Bana'nın ardından ilk 45'liği Her Yerde Kar Var'ın beğenilmesi üzerine müzik hayatına atıldı gerisi ise çorap söküğü gibi geldi! Gelin Türk pop müziğine damga vuran ismin kariyer yolculuğuna birlikte çıkalım!
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Oyunculuğu kadar açıklamalarıyla da adından bahsettiren Farah Zeynep Abdullah'ı sık sık karıştığı kaoslarla ve verdiği cevaplarla konuşuyoruz. Gündemi yakından takip eden isim zaman zaman iğneleyici yorumlarıyla bazı tartışlamaların merkezine yerleşebiliyor. Biyografi filmleriyle sinema sektörüne nam salan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından bahsettirdi. "İzlediğiniz bütün biyografileri unutun" notuyla Alizade'nin Anormal şarkısını seslendirdiği anları paylaşan Farah Zeynep Abdullah'ın o anlarını gelin birikte izleyelim...
Sabancı ailesi cemiyetin en bilinen isimleri olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle ailenin 'veliahtları' zaman zaman harcamaları zaman zaman da özel hayatlarıyla sık sık magazine malzeme çıkartıyor. Bir dönem harcamalarıyla konuştuğumuz ailenin DJ'i Faruk Sabancı'yi ise şimdilerde yaşadığı aşkla konuşur olduk. Esra Bilgiç'le dolu dizgin bir aşk yaşayan Sabancı CNBC-E'de Saba Tümer'in konuğu oldu. Aşktan tutun da maddiyata kadar birçok konuda açıklama yapan Sabancı neler demiş gelin birlikte bakalım!
Bu sene imaj değiştirme kararı alan ünlü isimler, değişim rüzgarına kapılarak, hem dış görünüşlerinde hem de stil seçimlerinde önemli adımlar atmaya başladılar! Sibel Can, Birce Akalay ve Şevval Sam gibi isimleri son günlerde radikal imaj değişiklikleri ve kısacık kesilen saçlarıyla bir süredir konuşuyoruz. Başarılı isimlerin ardından, Başak Gümülcinelioğlu da saçlarını kısacık kestirerek bu değişime katılan ünlülerden biri oldu! Yargı dizisinde canlandırdığı Neva rolüyle gönüllere yerleşen isim uzun saçlarından bir çırpıda vazgeçti! Gelin ünlü oyuncunun yeni tarzına birlikte bakalım...
Türk popunun en sevilen sanatçıları olan Hadise ve Demet Akalın'ı yıllardır yaşadıkları kaosla konuşmaya çoğumuz alıştık. Şarkılarıyla ülkemizin pop müzik ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu karşılayan, başarılarına yıllardır takınlık ettiğimiz iki isim yıllardır karşı karşıya. Yaşadıkları sürtüşmelerle, ama en çok Demet Akalın'ın göndermeleriyle konuştuğumuz ikili bu sefer de bir X kullanıcısının klip karşılaştırması yüzünden adlarından bahsettirdi. 14 Şubat günü "Hiç Affetmedim Kendimi" klibini yayınlayan, yapay zekayla oluşturulmuş kliple dillere düşen Demet Akalın, Hadise'in geçtiğimiz gün yayınlanan "Fırtınam" klibiyle karşılaştırılınca resmen ateş püskürdü! Gelin detaylara birlikte bakalım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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