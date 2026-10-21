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21 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

21 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 11:00
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Altın, haftanın üçüncü işlem gününe satıcılı başladı. Dün akşam 6.573 liradan kapanan gram altın, çarşamba sabahı 6.560 lira seviyesine kadar geriledi. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 21 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları!

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Çeyrek altın ne kadar? 21 Ekim altın fiyatları.

Çeyrek altın ne kadar? 21 Ekim altın fiyatları.

Pazartesi 6.668 liraya kadar tırmanan gram altın, salıyı 6.573 liradan kapatmıştı. Çarşamba sabahı da kayıplar sürdü. Düşüş büyük değil ama tablo net: Gram altından Cumhuriyet altınına kadar neredeyse bütün kalemler ekside. Ziynet tarafında en sert gerileme yüzde 0,54 ile tam altın, ata altın, gremse ve beşli altında görüldü. Gram altındaki düşüş ise yüzde 0,06 seviyesinde sınırlı kaldı. Bigpara'nın 21 Ekim Çarşamba saat 10.20 verilerine göre serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:

  • Gram altın ne kadar?

 Alış 6.568,40 TL / Satış 6.569,31 TL

  • Çeyrek altın ne kadar?

 Alış 10.683 TL / Satış 10.750 TL

  • Yarım altın ne kadar?

 Alış 21.365 TL / Satış 21.494 TL

  • Tam altın ne kadar?

 Alış 42.017,91 TL / Satış 42.855,54 TL

  • Cumhuriyet altın ne kadar?

 Alış 42.600 TL / Satış 42.849 TL

  • Reşat altını: Alış 42.632,47 TL / Satış 42.881,95 TL

  • Ata altın: Alış 43.330,97 TL / Satış 44.433,04 TL

  • 22 ayar bilezik (gram): Alış 5.962 TL / Satış 6.013 TL

  • 18 ayar altın (gram): Satış 4.795,59 TL

  • Gremse altın: Alış 105.044,78 TL / Satış 107.467,49 TL

  • Beşli altın: Alış 212.715,69 TL / Satış 216.906,86 TL

  • Has altın: Alış 6.535,56 TL / Satış 6.536,46 TL

  • Ons altın: Alış 4.121,26 dolar / Satış 4.121,79 dolar

Kuyumcular kendi işçilik ve kâr paylarını ekledikleri için tabelalardaki fiyatlar bu rakamlardan farklı olabilir. Alım ya da satım öncesinde birkaç kuyumcuyu karşılaştırmakta fayda var.

Altın düştü mü?

Altın düştü mü?

Düşüşün arkasında enerji fiyatları var. Petrolün yeniden yukarı tırmanması, piyasalarda enflasyonun beklenenden uzun süre yüksek kalabileceği endişesini canlandırdı. Bu da faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı yarattı. Ons altın sabah saatlerinde 4.112 ile 4.124 dolar arasında dalgalandı, günlük bazda yüzde 0,3 civarında değer kaybetti.

Yatırımcıların gözü ise gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası Fed toplantısında. Piyasalar, Fed'in faiz konusunda vereceği mesajın altının yıl sonuna kadarki seyrini belirleyeceğini düşünüyor. Toplantı yaklaşırken hem onsta hem de gram altında dalgalı bir seyir bekleniyor.

Yıl genelinde ise ilginç bir tablo var. Bloomberg HT verilerine göre ons altın yılbaşından bu yana yüzde 5'ten fazla gerilerken, gram altın aynı dönemde yüzde 9,6 değer kazandı. Yılı 5.985 lira civarında açan gram altın, son bir yılda ise yüzde 17,8'lik bir getiri sağladı. Aradaki farkın en büyük nedeni dolar/TL kurundaki artış. Ons düşse de kurdaki yükseliş, gram altının Türk lirası bazındaki kayıplarını sınırlı tutuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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