21 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Düşüşün arkasında enerji fiyatları var. Petrolün yeniden yukarı tırmanması, piyasalarda enflasyonun beklenenden uzun süre yüksek kalabileceği endişesini canlandırdı. Bu da faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı yarattı. Ons altın sabah saatlerinde 4.112 ile 4.124 dolar arasında dalgalandı, günlük bazda yüzde 0,3 civarında değer kaybetti.

Yatırımcıların gözü ise gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası Fed toplantısında. Piyasalar, Fed'in faiz konusunda vereceği mesajın altının yıl sonuna kadarki seyrini belirleyeceğini düşünüyor. Toplantı yaklaşırken hem onsta hem de gram altında dalgalı bir seyir bekleniyor.

Yıl genelinde ise ilginç bir tablo var. Bloomberg HT verilerine göre ons altın yılbaşından bu yana yüzde 5'ten fazla gerilerken, gram altın aynı dönemde yüzde 9,6 değer kazandı. Yılı 5.985 lira civarında açan gram altın, son bir yılda ise yüzde 17,8'lik bir getiri sağladı. Aradaki farkın en büyük nedeni dolar/TL kurundaki artış. Ons düşse de kurdaki yükseliş, gram altının Türk lirası bazındaki kayıplarını sınırlı tutuyor.