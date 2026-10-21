21 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?
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Altın, haftanın üçüncü işlem gününe satıcılı başladı. Dün akşam 6.573 liradan kapanan gram altın, çarşamba sabahı 6.560 lira seviyesine kadar geriledi. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 21 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları!
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Çeyrek altın ne kadar? 21 Ekim altın fiyatları.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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