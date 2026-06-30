Oğlak Burcundaki Çilek Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri Neler? 2026 Çilek Dolunayı Ne Zaman?

Yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen ve gökyüzünde adeta görsel bir şölen sunan Çilek Dolunayı gerçekleşti. Haziran ayında meydana gelecek olan Dolunay, Merkür retrosu ve Jüpiter'in Aslan burcuna geçişiyle birleşince hayatımıza da etki edecek. Bu yıl Oğlak burcunda gerçekleşiyor olan bu özel doğa olayı, hem astronomi meraklılarını hem de astroloji tutkunlarını heyecanlandırıyor.

Peki, 2026 Çilek Dolunayı tam olarak ne zaman gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi ve en önemlisi hayatımıza (ve burçlara) ne gibi etkileri olacak? İşte tüm detaylar.