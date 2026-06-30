article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Oğlak Burcundaki Çilek Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri Neler? 2026 Çilek Dolunayı Ne Zaman?

Oğlak Burcundaki Çilek Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri Neler? 2026 Çilek Dolunayı Ne Zaman?

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
30.06.2026 - 12:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen ve gökyüzünde adeta görsel bir şölen sunan Çilek Dolunayı gerçekleşti. Haziran ayında meydana gelecek olan Dolunay, Merkür retrosu ve Jüpiter'in Aslan burcuna geçişiyle birleşince hayatımıza da etki edecek. Bu yıl Oğlak burcunda gerçekleşiyor olan bu özel doğa olayı, hem astronomi meraklılarını hem de astroloji tutkunlarını heyecanlandırıyor. 

Peki, 2026 Çilek Dolunayı tam olarak ne zaman gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi ve en önemlisi hayatımıza (ve burçlara) ne gibi etkileri olacak? İşte tüm detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 Çilek Dolunayı Ne Zaman? Hangi Gün, Saat Kaçta?

2026 Çilek Dolunayı Ne Zaman? Hangi Gün, Saat Kaçta?

Güncel astronomi verilerine göre, 2026 yılının Haziran dolunayı (Çilek Dolunayı) 30 Haziran 2026 Salı günü gerçekleşti. Dolunay, Türkiye saatiyle (TSİ) gece tam 02.56'da en yüksek aydınlanma oranına (%100) ulaşarak zirve yaptı.

Oğlak Dolunayı Türkiye'den Görülecek mi?

Oğlak Dolunayı Türkiye'den Görülecek mi?

Evet, kesinlikle görülecek. Zirve noktasına ulaştığı 30 Haziran gecesi saat 02.56'da, Ay Türkiye semalarında oldukça yüksek bir konumdaydı. Havanın açık ve bulutsuz olduğu yerlerde, bu muhteşem gökyüzü olayını Türkiye'nin dört bir yanından çıplak gözle, hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan rahatlıkla izlenebildi. Gökyüzü meraklıları en iyi manzarayı yakalamak için şehir ışıklarından uzak, ufuk çizgisinin açık olduğu yerleri tercih etti. 30 Haziran akşamında da gökyüzünde benzer görüntüler dikkat çekebilir.

Pembe mi Görünecek? Neden "Çilek Dolunayı" Deniyor?

Pembe mi Görünecek? Neden "Çilek Dolunayı" Deniyor?

Yaygın bir yanılgının aksine, Çilek Dolunayı gökyüzünde parlak pembe veya kırmızı renkte görünmüyor. Ay, ufka yakınken atmosferden geçen ışığın kırılması (kısa dalga boylu ışıkların saçılıp geriye sıcak tonların kalması) nedeniyle bazen altın rengi, turuncu veya hafif kehribar tonlarında görünebilir. Ancak 'Çilek' ismi renginden değil, zamanlamasından gelir.

- İsmin Kökeni: NASA'nın da belirttiği üzere bu isim, Kuzey Amerika'daki yerli Algonquin kabilelerinden gelmektedir. Haziran ayı, doğada yabani çileklerin olgunlaştığı ve hasat edildiği dönem olduğu için bu dolunaya 'Çilek Dolunayı' (Strawberry Moon) adı verilmiştir.

Çilek Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

Çilek Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

Astrolojik olarak, Haziran 2026'daki bu dolunay Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Oğlak burcu; disiplin, kariyer, uzun vadeli hedefler, sınırlar ve sorumluluklarla ilgilidir. Bu dolunay, hayatımızda yarım kalmış işleri tamamlama, gerçekçi kararlar alma ve kariyer odaklı adımlar atma enerjisi taşıyacak. Tam da bu noktada, Oğlak Dolunayı için öngörülen genel etkiler şu şekildedir:

  • Koç (21 Mart - 19 Nisan): Kariyeriniz ve toplum önündeki imajınız aydınlanıyor. İş hayatınızda beklediğiniz bir terfi, ödül veya önemli bir projenin sonuçlanması gündeme gelebilir. Otorite figürleriyle ilişkilerinize dikkat edin.

  • Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Eğitim, seyahatler, yurt dışı bağlantılı işler veya hukuki konular ön planda olacak. Hayata bakış açınızı değiştirecek önemli bir uyanış yaşayabilir, uzaklardan beklediğiniz bir haberi alabilirsiniz.

  • İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): Ortaklı finansal konular, krediler, borçlar, miras veya eşinizin gelirleriyle ilgili konular netleşiyor. Maddi konularda daha disiplinli olmanız ve bütçenizi yeniden yapılandırmanız gerekebilir.

  • Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklık evinizde güçlü bir enerji var. Mevcut ilişkinizde ciddi kararlar alabilir, bir tamamlanma veya yüzleşme yaşayabilirsiniz. Sınırlarınızı doğru çizin.

  • Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınız gündemde. Kötü bir alışkanlığı bırakmak, spora başlamak veya iş yerindeki sorumluluklarınızı yeniden organize etmek için harika bir dönem.

  • Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Aşk hayatınız, çocuklarınız ve yaratıcılık gerektiren projeleriniz vurgulanıyor. Romantik ilişkilerde daha kalıcı adımlar atabilir, hobilerinizi ciddiye alarak somut sonuçlar elde edebilirsiniz.

  • Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Ev, aile ve yuva konuları ön plana çıkıyor. Taşınma, ev tadilatı veya aile içindeki eski bir konunun çözüme kavuşması gibi durumlar yaşayabilirsiniz. İş-özel hayat dengesini kurmak önem kazanacak.

  • Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): İletişim, yakın çevre, kardeşler ve kısa seyahatler alanında etkiler alıyorsunuz. Önemli bir anlaşma imzalayabilir, bir eğitim programını tamamlayabilir veya çevrenizle olan iletişiminizde daha net tavırlar sergileyebilirsiniz.

  • Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Finansal durumunuz ve kişisel değerleriniz mercek altında. Gelir kaynaklarınızı artırmak için fırsatlar doğabilir ancak harcamalarınızda Oğlak ciddiyetiyle hareket edip tasarrufa yönelmeniz gerekebilir.

  • Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Dolunay sizin burcunuzda! Hayatınızın her alanını kapsayan büyük farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Fiziksel görünümünüzde değişiklik yapabilir, hayatınızdan size hizmet etmeyen her şeyi (kişiler, alışkanlıklar) kararlılıkla çıkarabilirsiniz.

  • Kova (20 Ocak - 18 Şubat): İç dünyanız, bilinçaltınız ve gizli kalmış konular aydınlanıyor. Bu dönemde biraz yalnız kalmak, ruhsal çalışmalar yapmak ve eski korkularınızla yüzleşip onları şifalandırmak size çok iyi gelecek.

  • Balık (19 Şubat - 20 Mart): Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve geleceğe dair idealleriniz ön planda. Size uygun olmayan bir arkadaş grubundan ayrılabilir, hedeflerinize ulaşmanızda size destek olacak daha ciddi, vizyon sahibi yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın