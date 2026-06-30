Oğlak Burcundaki Çilek Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri Neler? 2026 Çilek Dolunayı Ne Zaman?

Koç (21 Mart - 19 Nisan): Kariyeriniz ve toplum önündeki imajınız aydınlanıyor. İş hayatınızda beklediğiniz bir terfi, ödül veya önemli bir projenin sonuçlanması gündeme gelebilir. Otorite figürleriyle ilişkilerinize dikkat edin.
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Eğitim, seyahatler, yurt dışı bağlantılı işler veya hukuki konular ön planda olacak. Hayata bakış açınızı değiştirecek önemli bir uyanış yaşayabilir, uzaklardan beklediğiniz bir haberi alabilirsiniz.
İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): Ortaklı finansal konular, krediler, borçlar, miras veya eşinizin gelirleriyle ilgili konular netleşiyor. Maddi konularda daha disiplinli olmanız ve bütçenizi yeniden yapılandırmanız gerekebilir.
Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklık evinizde güçlü bir enerji var. Mevcut ilişkinizde ciddi kararlar alabilir, bir tamamlanma veya yüzleşme yaşayabilirsiniz. Sınırlarınızı doğru çizin.
Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınız gündemde. Kötü bir alışkanlığı bırakmak, spora başlamak veya iş yerindeki sorumluluklarınızı yeniden organize etmek için harika bir dönem.
Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Aşk hayatınız, çocuklarınız ve yaratıcılık gerektiren projeleriniz vurgulanıyor. Romantik ilişkilerde daha kalıcı adımlar atabilir, hobilerinizi ciddiye alarak somut sonuçlar elde edebilirsiniz.
Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Ev, aile ve yuva konuları ön plana çıkıyor. Taşınma, ev tadilatı veya aile içindeki eski bir konunun çözüme kavuşması gibi durumlar yaşayabilirsiniz. İş-özel hayat dengesini kurmak önem kazanacak.
Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): İletişim, yakın çevre, kardeşler ve kısa seyahatler alanında etkiler alıyorsunuz. Önemli bir anlaşma imzalayabilir, bir eğitim programını tamamlayabilir veya çevrenizle olan iletişiminizde daha net tavırlar sergileyebilirsiniz.
Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Finansal durumunuz ve kişisel değerleriniz mercek altında. Gelir kaynaklarınızı artırmak için fırsatlar doğabilir ancak harcamalarınızda Oğlak ciddiyetiyle hareket edip tasarrufa yönelmeniz gerekebilir.
Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Dolunay sizin burcunuzda! Hayatınızın her alanını kapsayan büyük farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Fiziksel görünümünüzde değişiklik yapabilir, hayatınızdan size hizmet etmeyen her şeyi (kişiler, alışkanlıklar) kararlılıkla çıkarabilirsiniz.
Kova (20 Ocak - 18 Şubat): İç dünyanız, bilinçaltınız ve gizli kalmış konular aydınlanıyor. Bu dönemde biraz yalnız kalmak, ruhsal çalışmalar yapmak ve eski korkularınızla yüzleşip onları şifalandırmak size çok iyi gelecek.
Balık (19 Şubat - 20 Mart): Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve geleceğe dair idealleriniz ön planda. Size uygun olmayan bir arkadaş grubundan ayrılabilir, hedeflerinize ulaşmanızda size destek olacak daha ciddi, vizyon sahibi yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
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