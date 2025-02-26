2025 Trabzon İmsakiye! Bugün Trabzon İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor ve Trabzon'da da iftar sofralarının heyecanı şimdiden hissedilmeye başlandı. Oruç tutanlar, sahura ne zaman kalkacaklarını ve iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek için imsakiye bilgilerini araştırıyor. Bu konuda en güvenilir kaynak her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı imsakiye takvimi. Sahur, iftar, imsak ve teravih vakitleri bu takvimde net bir şekilde belirtilerek, ibadetlerin zamanında yapılmasına rehberlik ediyor. Peki, bugün Trabzon’da iftar ne zaman? Sahura kaçta kalkılacak? Bayram namazı hangi saatte kılınacak? İşte 2025 yılına ait Diyanet imsakiyesine göre Trabzon için sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri…