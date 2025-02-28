2025 Tokat İmsakiye! Bugün Tokat İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor ve milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini eksiksiz yerine getirebilmek için yaşadıkları şehre ait imsakiye bilgilerini merak ediyor. Bu konuda en güvenilir kaynak ise her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimi. Sahur, iftar, imsak ve teravih vakitleri bu takvimde detaylı bir şekilde yer alarak, ibadetlerin doğru zamanlarda yapılmasına yardımcı oluyor. Peki, Tokat’ta iftar saat kaçta? Sahur vakti ne zaman? İmsak saati kaç? Bayram namazı hangi saatte kılınacak? İşte 2025 yılı Diyanet imsakiyesine göre Tokat için sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri…