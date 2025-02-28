2025 Tokat İmsakiye! Bugün Tokat İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Tokat İmsakiye! Bugün Tokat İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor ve milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini eksiksiz yerine getirebilmek için yaşadıkları şehre ait imsakiye bilgilerini merak ediyor. Bu konuda en güvenilir kaynak ise her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimi. Sahur, iftar, imsak ve teravih vakitleri bu takvimde detaylı bir şekilde yer alarak, ibadetlerin doğru zamanlarda yapılmasına yardımcı oluyor. Peki, Tokat’ta iftar saat kaçta? Sahur vakti ne zaman? İmsak saati kaç? Bayram namazı hangi saatte kılınacak? İşte 2025 yılı Diyanet imsakiyesine göre Tokat için sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri…
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Tokat iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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