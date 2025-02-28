2025 Sinop İmsakiye! Bugün Sinop İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü itibarıyla başlıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek kişiler, sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek için imsakiye bilgilerine göz atıyor. Bu konuda en doğru bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye üzerinden takip ediliyor. İftar, sahur, imsak ve teravih saatleri bu takvimde ayrıntılı şekilde yer alıyor. Peki, Sinop’ta bugün iftar vakti kaçta? Sahura ne zaman kalkılmalı? İmsak saati nedir? Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İşte 2025 yılına ait Diyanet imsakiyesine göre Sinop’ta sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri…