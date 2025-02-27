2025 Şanlıurfa İmsakiye! Bugün Şanlıurfa İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayında, milyonlarca kişi sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Oruç tutacaklar için bu vakitleri doğru bilmek büyük önem taşıyor. Sahur, iftar ve teravih saatleri konusunda en güvenilir kaynak ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan imsakiye. Bu takvim sayesinde Ramazan ayı boyunca ibadetlerin saatlerine kolayca ulaşılabiliyor.

Peki, Şanlıurfa’da sahur saat kaçta? İftar ne zaman? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2025 Diyanet imsakiyesine göre Şanlıurfa için sahur, iftar ve bayram namazı saatleri...