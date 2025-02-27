2025 Şanlıurfa İmsakiye! Bugün Şanlıurfa İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Şanlıurfa İmsakiye! Bugün Şanlıurfa İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayında, milyonlarca kişi sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Oruç tutacaklar için bu vakitleri doğru bilmek büyük önem taşıyor. Sahur, iftar ve teravih saatleri konusunda en güvenilir kaynak ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan imsakiye. Bu takvim sayesinde Ramazan ayı boyunca ibadetlerin saatlerine kolayca ulaşılabiliyor.
Peki, Şanlıurfa’da sahur saat kaçta? İftar ne zaman? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2025 Diyanet imsakiyesine göre Şanlıurfa için sahur, iftar ve bayram namazı saatleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Şanlıurfa iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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