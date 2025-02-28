2025 Rize İmsakiye! Bugün Rize İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Mübarek Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman için huzur ve ibadet dolu günleri beraberinde getirdi. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 imsakiyesini araştırarak sahur, imsak, iftar ve teravih vakitlerini öğrenmek istiyor. Rize'de yaşayan vatandaşlar ise “Bugün iftar vakti ne zaman?” ve “Sahur saati kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Ramazan boyunca ibadetlerini aksatmak istemeyenler için Rize’ye özel 2025 Ramazan imsakiyesi detayları belli oldu.

Peki, bugün Rize için iftar vakti kaçta? Rize'de bayram namazı kaçta? Sahur ve imsak saatleri ne zaman? İşte 2025 yılına ait Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Rize'de sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri…