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2025 Osmaniye İmsakiye! Bugün Osmaniye İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

2025 Osmaniye İmsakiye! Bugün Osmaniye İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 09:56

Oruç ibadetini yerine getirenler, sahurda son lokmasını almak ve iftar vaktinde oruçlarını açmak için doğru saatleri öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 Osmaniye imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitlerini merak edenler için büyük önem taşıyor. Özellikle iftar ve sahur saatleri sıkça araştırılırken, teravih namazını cemaatle kılmak isteyenler de namaz vaktini takip ediyor

Peki, bugün Osmaniye için iftar vakti kaçta? Sahur ve imsak saatleri ne zaman? Osmaniye'de bayram namazı kaçta? İşte 2025 yılına ait Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Osmaniye'de sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri…

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İşte, 2025 imsakiyesine göre Osmaniye iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇

Herkese hayırlı Ramazanlar!

Herkese hayırlı Ramazanlar!
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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