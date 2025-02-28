2025 Niğde İmsakiye! Bugün Niğde İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Mübarek Ramazan ayı geldi, milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirmek için sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Ramazan boyunca oruç tutacak vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 imsakiyesini takip ederek imsak, sahur, iftar ve teravih saatlerini öğrenmek istiyor. Niğde'de yaşayanlar, bugünün iftar vaktini ve sahur saatini merak ediyor.

Peki, bugün Niğde için iftar vakti kaçta? Sahur ve imsak saatleri ne zaman? İşte 2025 yılına ait Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Niğde'de sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri…