2025 Nevşehir İmsakiye! Bugün Nevşehir İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Nevşehir İmsakiye! Bugün Nevşehir İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
On bir ayın sultanı Ramazan, milyonlarca Müslüman için manevi bir coşkuyla başladı! Bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 Nevşehir imsakiyesini yakından takip ediyor. Sahur, imsak, iftar ve teravih saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, günün ilk ışıklarından iftar vaktine kadar olan süreci dikkatle planlıyor.
Peki, bugün Nevşehir'de iftar saati kaçta? Sahur ve imsak vakti ne zaman? İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiyeye göre Nevşehir için sahur, imsak, iftar ve teravih saatleri…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, 2025 imsakiyesine göre Nevşehir iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkese hayırlı Ramazanlar!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın