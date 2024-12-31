2025 Nasıl Geçecek, Hangi Burçlara Neler Olacak? Gökyüzü Köklü Değişimlere İşaret Ediyor

Çoğumuzun kendini ifade etme şekli değişecek. Farklılık ve farkındalık söz konusu olacak. Haliyle romantik ilişkiler de yeni bir boyut kazanacak. Bu aşamada Jüpiter’in İkizler ve Yengeç burçlarındaki seyahati ve Satürn’ün Balık burcundaki hareketi de etkili olacak.

Satürn, sezgileri güçlendirecek. Jüpiter ise duyguları ve insanların güvenlik ihtiyacını ön plana çıkaracak. Artık saygı ve sevgiden önce güvenlik konuşulacak, aşkta bile!