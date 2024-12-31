2025 Nasıl Geçecek, Hangi Burçlara Neler Olacak? Gökyüzü Köklü Değişimlere İşaret Ediyor
2025 Nasıl Geçecek, Hangi Burçlara Neler Olacak? Gökyüzü Köklü Değişimlere İşaret Ediyor
Yeni umutlar, yeni heyecanlar... 2025 gümbür gümbür geliyor! Jenerasyon gezegenleri burç değişiyor, Ay düğümleri, tutulmalar ve dönüşüm enerjileriyle hayatımızda unutulmaz bir dönüm noktasına geliniyor! Belli ki 2025, tüm beklentilerimizi hak ediyor. Zira dünya genelinde unutulmayacak süreçler başlıyor ve bitiyor! Peki, 2025 yılında neler olacak? 2025 yılında astroloji hayatımızda neyi değiştiriyor? 2025'te burçları neler bekliyor, kimler neler kazanıyor?
İşte, detaylar...
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2025 yılında 5 gezegen birden burç değiştiriyor! Özellikle jenerasyon gezegenlerinde yaşanan geçişler, 2025 yılında bir kıvılcım başlatıyor... Ekonomiden siyasete, toplumsal alışkanlıklardan teknolojiye her şey değişiyor.
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2025 Yılında Meydana Gelecek Ay ve Güneş Tutulmaları
2025 Yılında Meydana Gelecek Merkür Retroları
2025 Yılında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar: Plüton, Uranüs, Neptün, Satürn ve Jüpiter
Yeni başlangıçlara hazır olun: Aralık 2024'ten Şubat 2026'ya kadar Türkiye'nin yükseleni 29 derece Başak burcunda konumlanacak!
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2025 Yılında Sınırlar Yeniden Belirlenecek!
Mart Sonundan Mayıs Başına Kadar Gerilim Artabilir!
Su Kaynaklarına Dikkat!
2025'in Olayı: Teknoloji!
Venüs Restroları ise Bu Yıl Kişisel İmajı Etkileyecek!
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2025 Yılında Burçları Neler Bekliyor?
Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları
Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları
Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları
Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları
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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları
Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları
Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları
Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları
Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları
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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları
Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları
Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları
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