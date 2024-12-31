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2025 Nasıl Geçecek, Hangi Burçlara Neler Olacak? Gökyüzü Köklü Değişimlere İşaret Ediyor

2025 Nasıl Geçecek, Hangi Burçlara Neler Olacak? Gökyüzü Köklü Değişimlere İşaret Ediyor

astrocentergelecekbenim Yeni yıl
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
31.12.2024 - 14:56

Yeni umutlar, yeni heyecanlar... 2025 gümbür gümbür geliyor! Jenerasyon gezegenleri burç değişiyor, Ay düğümleri, tutulmalar ve dönüşüm enerjileriyle hayatımızda unutulmaz bir dönüm noktasına geliniyor! Belli ki 2025, tüm beklentilerimizi hak ediyor. Zira dünya genelinde unutulmayacak süreçler başlıyor ve bitiyor! Peki, 2025 yılında neler olacak? 2025 yılında astroloji hayatımızda neyi değiştiriyor? 2025'te burçları neler bekliyor, kimler neler kazanıyor? 

İşte, detaylar...

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2025 yılında 5 gezegen birden burç değiştiriyor! Özellikle jenerasyon gezegenlerinde yaşanan geçişler, 2025 yılında bir kıvılcım başlatıyor... Ekonomiden siyasete, toplumsal alışkanlıklardan teknolojiye her şey değişiyor.

2025 yılında 5 gezegen birden burç değiştiriyor! Özellikle jenerasyon gezegenlerinde yaşanan geçişler, 2025 yılında bir kıvılcım başlatıyor... Ekonomiden siyasete, toplumsal alışkanlıklardan teknolojiye her şey değişiyor.

Plüton ve Uranüs, yılın gündemini belirliyor. Çoğu zaman onların etkisiden söz edeceğiz 2025'te! Hatta onlar sayesinde adeta bir devir bitecek, bir başka devir başlayacak. Hatta Neptün, Satürn ve Jüpiter'in de gezegen geçişiyle hem bireysel hem toplumsal düzeyde başkalaşmadan söz etmek mümkün olacak. 

İşte, 2025 yılının en önemli astrolojik olayları ve 2025'te yaşanacaklar 👇

2025 Yılında Meydana Gelecek Ay ve Güneş Tutulmaları

2025 Yılında Meydana Gelecek Ay ve Güneş Tutulmaları

  •  14 Mart 2025 Başak Burcunda Ay Tutulması: Bu dönemde konumuz sağlık olacak! 

  • 29 Mart 2025 Koç Burcunda Güneş Tutulması: Bu dönemde konumuz ciddi meseleler, askeri olaylar ve çatışmalar olacak. 

  • 7 Eylül 2025 Balık Burcunda Ay Tutulması: Bu dönemde finansal hedeflerinizi belirlemelisiniz. Kazanmaya ve kâr etmeye yönelmelisiniz.  

  • 21 Eylül 2025 Başak Burcunda Güneş Tutulması: Bu dönemde yeni olan gündeme gelecek! Hiç aklınızda olmayan işlerden, kariyer heyecanından ve evlilikten söz edeceğiz. 

2025 yılı tutulmalarında bireysel düzeyde manevi farkındalıklar, sağlık ve ilişkiler gündeme gelecek.

2025 Yılında Meydana Gelecek Merkür Retroları

2025 Yılında Meydana Gelecek Merkür Retroları

  •  16 Mart - 8 Nisan 2025 Koç Burcunda Merkür Retro: Zihinler bulacak, düşünceler netliğini kaybedecek. Bir plan yapmak, karar vermek ve yolunuz çizmek zorlaşacak. 

  •  19 Temmuz - 12 Ağustos 2025 Aslan Burcunda Merkür Retro: İletişim kazalarına dikkat! Kendinizi net bir şekilde ifade edin. Bu ara eski aşklar da gündeme gelebilir, duygularınız karışabilir. 

  •  10 Kasım - 30 Kasım 2025 Yay ve Akrep Burcunda Merkür Retro: Derin duygular, özgürlük arayışı ve bağlılık duygusu! Yani güçlü bir gelgit içine girebilirsiniz. Aşkta ne kalabilir, ne gidebilirsiniz... Aynı anda hem Yay gibi özgür olmak hem de Akrep gibi tutkulara kapılmak mümkün! 

Merkür Retro Kadar Önemli Bir Retro Daha Var 2025'te!

  • 3 Mart - 14 Nisan 2025 Koç Burcunda Balık Burcuna Venüs Retro: Bu Venüs retroda, geçmişin izleri gündeme gelecek! Geçmişin yükü ya silinecek ya da sizi de alıp gidecek!

2025 Yılında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar: Plüton, Uranüs, Neptün, Satürn ve Jüpiter

2025 Yılında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar: Plüton, Uranüs, Neptün, Satürn ve Jüpiter

Gelelim Gezegenlerin Hareketin: Astrolojinin en benzersiz olaylarından biri yaşanıyor ve 5 gezegen aynı yılda burç değiştiriyor! 

  • 12 Ocak 2025 - 27 Temmuz 2026 Ay Düğümleri Koç-Terazi Hattından Başak-Balık Hattına Geçecek: Bir devir kapanacak, bir başka devir başlayacak! Zira kandırılıyorsak, ortaya çıkacak. Saklı gerçekler, ortaya çıkarken sular da hareket edecek. Ülkeler arasında su meselelerine dikkat! 

  • 30 Mart 2025 Neptün Koç Burcuna Geçiş Yapacak: Kısa süreli bu geçişin ardından 5 Temmuz'da bir de geri hareketine başlayacak. Ancak Neptün'ün esas hamlesi 168 yılda bir gerçekleşen aynı burçta döngü tamamlama ile 2026 yılındaki Koç geçişi olacak. 

  • 5 Mayıs - 15 Ekim 2025 Plüton’un Kova Burcuna Kalıcı Geçişi: Teknolojiden konuşacağız! Yenilik ve inovasyon hiç olmadığı kadar gündemde olacak. 

  • 26 Mayıs - 1 Eylül 2025 Satürn Koç Burcuna Geçiş Yapacak: Büyük dersler alacağız, zorlu tecrübeler edineceğiz... Değişimin belki de en sancılı dönemleriden biri yaşanacak. 

  • 10 Haziran 2025 Jüpiter'in İkizler ve Yengeç Burcundaki Seyahati: Duygusal anlamda güçlü farkındalıklar yaşanacak. Şansın gezegeni Jüpiter merak ettiğiniz alanda ilerlemenizi sağlayacak. Gelişim zamanı! 

  • 7 Temmuz 2025 Uranüs İkizler Burcuna Geçiş Yapacak: Ticaret, iletişim ve öğrenme süreçleri gündeme gelecek! İnsanlık tarihi değişebilir. 

Peki, tüm bu astrolojik olayların etkisi Türkiye'de ve dünyada nasıl hissedecek?  Gelim görelim 👇

Yeni başlangıçlara hazır olun: Aralık 2024'ten Şubat 2026'ya kadar Türkiye'nin yükseleni 29 derece Başak burcunda konumlanacak!

Yeni başlangıçlara hazır olun: Aralık 2024'ten Şubat 2026'ya kadar Türkiye'nin yükseleni 29 derece Başak burcunda konumlanacak!

2025 yılından 2026 yılına kadar geçen süreçte, eski defterler kapanacak. Yeni başlangıçlar yapılacak, çoğumuzun hayatının dönüm noktası olabilir 2025. Hatta sadece 2025'te değil, ardındaki yıllarda da devam edecek bir kere başlayan değişim ve dönüşüm enerjisi.

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2025 Yılında Sınırlar Yeniden Belirlenecek!

2025 Yılında Sınırlar Yeniden Belirlenecek!

Gökyüzündeki geçişlere ve tutulmalara genel hatları ile bakıldığında Plüton'un Kova burcuna geçişiyle birlikte ülkemizde gözle görülür anlamda toplumsal bilinç yükselecek. 

Plüton'a Uranüs'ün İkizler geçişi de eklenince özgürlük kıymetli bir gündem haline gelecek. Böylece bireysel ve toplumsal anlamda sınırlar yeniden çizilecek. Bu dönemde adalet, mücadele ve sınırlar gündemde yer alacak.

Mart Sonundan Mayıs Başına Kadar Gerilim Artabilir!

Mart Sonundan Mayıs Başına Kadar Gerilim Artabilir!

Neptün'ün Koç burcuna geçişi, dünyada ciddi konuların konuşulmasına neden olabilir. Hatlar gerilebilir, Bir de Mart ayının sonunda meydana gelecek olan Koç burcunda Güneş tutulmasıyla birlikte Mars tetiklenebilir. Bu da savaş, yangın, kaza ve deprem gibi konuların konuşulmasına neden olabilir.

Su Kaynaklarına Dikkat!

Su Kaynaklarına Dikkat!

Ay düğümlerinin Koç-Terazi hattından Başak-Balık hattına geçişi ise Ocak ayından itibaren hayatımızı etkileyebilir. Daha doğrusu 'suyumuzu.' Su kaynaklarına ilişkin kritik diplomatik görüşmeler gündeme gelebilir.

2025'in Olayı: Teknoloji!

2025'in Olayı: Teknoloji!

Plüton'un Kova burcundaki konumu, Ay düğümlerinin Başak-Balık geçişi ve Satürn'ün Koç etkisi bizi gelişime sürükleyecek. Teknolojiyi hayatına sokan kazanacak. Yapay zeka, inovasyon, değişim ve dönüşüm gökyüzü ile doğrudan ilişkilendirilecek. 

Uzaya yolculuk başlıyor gibi düşünebilirsiniz! Artık yeni çağın başladığı, belki de Jetgiller çizgi filminin beklediğimiz teknolojisinin kendini gösterdiği bir zaman dilimine giriyoruz.

Venüs Restroları ise Bu Yıl Kişisel İmajı Etkileyecek!

Venüs Restroları ise Bu Yıl Kişisel İmajı Etkileyecek!

Çoğumuzun kendini ifade etme şekli değişecek. Farklılık ve farkındalık söz konusu olacak. Haliyle romantik ilişkiler de yeni bir boyut kazanacak. Bu aşamada Jüpiter’in İkizler ve Yengeç burçlarındaki seyahati ve Satürn’ün Balık burcundaki hareketi de etkili olacak. 

Satürn, sezgileri güçlendirecek. Jüpiter ise duyguları ve insanların güvenlik ihtiyacını ön plana çıkaracak. Artık saygı ve sevgiden önce güvenlik konuşulacak, aşkta bile!

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2025 Yılında Burçları Neler Bekliyor?

2025 Yılında Burçları Neler Bekliyor?

2025'te dönüşümler yaşanacak belli... Tabii söz ettiğimiz kadar kolay da olmayacak. Birtakım sancılı dönemler, gerginlikler ve kaos göreceğiz 2025'te. Ancak yenileneceğiz de! 

Bugün artık, resmen yarın! Çünkü tekrar eden, dibe çeken, kötülüğe odaklanan, ayrışan ve sevgisizlikten beslenen elindeki gücü kaybedecek gibi de görünüyor. İyilik ve kötülük dans edecek, bu dans sert ve çetrefilli geçse de bir şekilde son bulacak. Ne diyelim, 2025 yılında iyi olan kazansın! 

Gelelim, 2025 yılında burçları nelerin beklediğine 👇

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Mart ayındaki Güneş tutulması hırslarınızı ve maneviyatınızı artıracak. Toplumdaki yeriniz güçlenecek, statünüz artacak ve kariyer konusunda önemli adımlar atacaksınız. 2025'te para da geliyor.

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Güvenlik ve maddi anlamda garanti her zamankinden önemli hale gelecek. Bu konularda güvenlik için ailenizden güç aldığınız bir yol olacak. Aile işi ve miras konusu gündeme gelebilir.

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Temmuz ayında Uranüs'ün burcunuza geçişinden önce ve sonra iki dönem bekliyor sizi. Yılın ikinci yarısında şans sizde! Buna göre hazırlanın.

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Haziran ayında Jüpiter’in İkizler ve Yengeç burçlarındaki seyahati sizi özgür kılacak. Yılın ilk yarısında şans sizde! Önce bu şansı kullanın, sonra kendinize yeni bir yol çizin.

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Temmuz ayında burcunda gerçekleşecek Merkür retro etkisi altına alacak sizi. Böylece kişisel imajınız ve hayatınız gündeminizde olacak, kendiniz için yaşayacaksınız.

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Ocak ayında Ay düğümlerinin Başak-Balık geçişi ve yine burcunda meydana gelecek Güneş ve Ay tutulması... Yani bu yıl burcunuzda da hayatınızda da çok şey olacak. Sağlık, kariyer ve başarı sizinle. Ama bu kez aşk da geliyor.

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Adaletin ve toplumsal farkındalığın yılı olacak 2025. Haliyle size bir hayli iş düşecek. Toplumdaki dengeyi Terazi burçları sağlayacak... İlişkilerinizde hassas ve kendinizden emin olmalısınız, güzellik sizin elinizden gelecek.

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Kasım ayında burcunda gerçekleşecek Merkür retroya kadar finansal anlamda güçleneceksiniz. Sonra mı, duygular devreye girecek ve eski aşklar yeni olacak. Ya da eskiye veda edilecek.

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

En çok sizi şaşırtacak 2025! Bu yıl en çok gezen siz olmayacaksınız, ama hayatınızda güçlü bir dönüm noktası yaşanacak. Bir anda karar vereceksiniz, çünkü uzun zamandır erteliyordunuz!

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Yeni bir dönem başlıyor belli! Hayatınızda farklı olanı aradığınız bir yıl olacak. Teknoloji, inovasyon ve dönüşüm önceliğiniz olacak. Özel bir şeyler arayacak ve bulacaksınız da.

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Ekim ayında Plüton'un burcunuza geçişiyle yeni bir dönem başlayacak. Toplumda yeriniz ve rolünüz belirlelenecek. Dikkat çekecek, düzen kuracak, geleceği ve insanları siz yöneteceksiniz.

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Ocak ayında Ay düğümlerinin Başak-Balık geçişi ve tutulmalar etki edecek hayatınıza. Yani üzerinizdeki yüklerden kurtulacaksınız. Kişisel hedeflerinize ulaştığınız bir yıl olacak.

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astroirem
Astroloji Editörü
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