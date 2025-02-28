2025 Muş İmsakiye! Bugün Muş İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Mübarek Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman için manevi bir huzur ve ibadetle dolu günleri beraberinde getiriyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 Muş imsakiyesini merak ediyor. Özellikle sahur, imsak, iftar ve teravih saatleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, bugün Muş için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? İşte 2025 yılına ait Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Muş imsakiyesi ve namaz vakitleri…