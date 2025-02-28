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2025 Muş İmsakiye! Bugün Muş İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

2025 Muş İmsakiye! Bugün Muş İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 09:55

Mübarek Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman için manevi bir huzur ve ibadetle dolu günleri beraberinde getiriyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 Muş imsakiyesini merak ediyor. Özellikle sahur, imsak, iftar ve teravih saatleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 

Peki, bugün Muş için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? İşte 2025 yılına ait Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Muş imsakiyesi ve namaz vakitleri…

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İşte, 2025 imsakiyesine göre Muş iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇

Herkese hayırlı Ramazanlar!

Herkese hayırlı Ramazanlar!
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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