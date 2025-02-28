2025 Kırşehir İmsakiye! Bugün Kırşehir İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Kırşehir İmsakiye! Bugün Kırşehir İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Ramazan ayının gelişiyle birlikte Müslümanlar, sahur ve iftar vakitlerini yakından takip etmeye başladı. Günün ilk ışıklarıyla sahura kalkıp oruca niyet edenler, akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açmanın huzurunu yaşıyor. Ramazan boyunca teravih namazı kılmak isteyenler de camileri doldurarak bu kutsal ayın maneviyatını derinden hissediyor. Ancak her gün değişen imsak ve iftar saatleri, oruç tutanlar için önemli bir takibi gerektiriyor.
Peki, bugün Kırşehir’de sahur ve imsak saat kaçta? İftar vakti ne zaman? Teravih namazı hangi saatte kılınacak?
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Kırşehir iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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