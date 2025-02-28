2025 Kırıkkale İmsakiye! Bugün Kırıkkale İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Kırıkkale İmsakiye! Bugün Kırıkkale İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek Ramazan, tüm Müslüman alemi tarafından coşku ile karşılanıyor. Dua ve ibadetlerle geçirilen üç ayların sonuncusu olan Ramazan'da milyonlarca kişi oruç tutuyor. Oruç ibadetlerini en doğru şekilde gerçekleştirmek isteyenler ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 imsakiyesini yakından takip ediyor. Peki, bugün Kırıkkale için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Kırıkkale'de bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Kırıkkale'de imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Kırıkkale iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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On bir ayın sultanı Ramazan'ın hayırlara vesile olması dileğiyle! Dualarınız kabul olsun...
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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