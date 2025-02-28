2025 Kırıkkale İmsakiye! Bugün Kırıkkale İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek Ramazan, tüm Müslüman alemi tarafından coşku ile karşılanıyor. Dua ve ibadetlerle geçirilen üç ayların sonuncusu olan Ramazan'da milyonlarca kişi oruç tutuyor. Oruç ibadetlerini en doğru şekilde gerçekleştirmek isteyenler ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 imsakiyesini yakından takip ediyor. Peki, bugün Kırıkkale için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Kırıkkale'de bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Kırıkkale'de imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...