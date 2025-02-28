2025 Kilis İmsakiye! Bugün Kilis İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Kilis İmsakiye! Bugün Kilis İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Bin aydan daha hayırlı kabul edilen mübarek Ramazan geldi çattı! Milyonlarca Müslüman yüce Allah'a ellerini açarken oruç ibadeti için de hazırlıklar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 imsakiyesi ile Kilis'te sahur, iftar, imsak ve teravih vakitleri ise belli olsu. Peki, bugün Kilis için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Kilis'te bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Kilis'te imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Kilis iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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On bir ayın sultanı Ramazan'da hayırlara vesile olmak dileğiyle! Sofralarımızdakini paylaştığımız bir ay bizi bekliyor.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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