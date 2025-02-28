2025 Kilis İmsakiye! Bugün Kilis İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Bin aydan daha hayırlı kabul edilen mübarek Ramazan geldi çattı! Milyonlarca Müslüman yüce Allah'a ellerini açarken oruç ibadeti için de hazırlıklar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 imsakiyesi ile Kilis'te sahur, iftar, imsak ve teravih vakitleri ise belli olsu. Peki, bugün Kilis için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Kilis'te bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Kilis'te imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...