2025 Kastamonu İmsakiye! Bugün Kastamonu İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

On bir ayın sultanı bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Mübarek ramazan ayının takvimi ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 imsakiye ile belli oldu. Kastamonu'da Ramazan ayını oruç tutarak geçirecekler sahur, iftar, imsak ve teravih saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün Kastamonu için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Kastamonu'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Kastamonu'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...