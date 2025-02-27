2025 Kastamonu İmsakiye! Bugün Kastamonu İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Kastamonu İmsakiye! Bugün Kastamonu İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
On bir ayın sultanı bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Mübarek ramazan ayının takvimi ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 imsakiye ile belli oldu. Kastamonu'da Ramazan ayını oruç tutarak geçirecekler sahur, iftar, imsak ve teravih saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün Kastamonu için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Kastamonu'da bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Kastamonu'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Kastamonu iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileğiyle!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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