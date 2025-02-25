2025 Kahramanmaraş İmsakiye! Bugün Kahramanmaraş İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Milyonlarca Müslüman 1 Mart Cumartesi günü itibarıyla Ramazan'a kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Yüreklerimizin huzur dolduğu bu maneviyatı yüksek ayı pek çok kişi dua ve ibadet ederek geçirecek. Özellikle oruç tutmak isteyenler Diyanet İşleri tarafından hazırlanan imsakiyeyi yakından takip ederek sahur, iftar, imsak ve teravih vakitlerini öğrenmek istiyor. Peki, bugün Kahramanmaraş için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Kahramanmaraş'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Kahramanmaraş'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...