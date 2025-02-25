2025 Kahramanmaraş İmsakiye! Bugün Kahramanmaraş İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Kahramanmaraş İmsakiye! Bugün Kahramanmaraş İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Milyonlarca Müslüman 1 Mart Cumartesi günü itibarıyla Ramazan'a kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Yüreklerimizin huzur dolduğu bu maneviyatı yüksek ayı pek çok kişi dua ve ibadet ederek geçirecek. Özellikle oruç tutmak isteyenler Diyanet İşleri tarafından hazırlanan imsakiyeyi yakından takip ederek sahur, iftar, imsak ve teravih vakitlerini öğrenmek istiyor. Peki, bugün Kahramanmaraş için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Kahramanmaraş'da bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Kahramanmaraş'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Kahramanmaraş iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Küslüklerin bittiği, birlik ve beraberliğin öneminin arttığı Ramazan, hepimiz için hayırlara vesile olsun!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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