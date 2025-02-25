2025 İzmir İmsakiye! Bugün İzmir İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Tüm İslam aleminin heyecan ile beklediği maneviyatı yüksek ve mübarek ay gelip çattı! Üç aylarsan sonuncusu, on bir ayın ise sultanı olan Ramazan ayında bu yıl da milyonlarca Müslüman oruç tutacak. Bu yüzden İzmir'in iftar, sahur, imsak ve teravih vakitlerinin yer aldığı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesi araştırılıyor. Peki, bugün İzmir için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? İzmir'de bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre İzmir'de imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...