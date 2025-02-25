2025 Hatay İmsakiye! Bugün Hatay İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Her yıl olduğu gibi dualar ve ibadetlerle karşılanan Ramazan, maneviyatı yüksek bir aydır. Bolluk, bereket, sofralara afiyet ve muhabbet getiren Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek de bir hayli önemli ve faziletlidir. Bu ay boyunca milyonlarca Müslüman; iftar, sahur, imsak ve teravih saatlerinin yer aldığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan imsakiyeyi takip ederek yaşadığımız oruç vakitlerini kaçırmamaya özen gösterir. Peki, bugün Hatay için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Hatay'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Hatay'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...