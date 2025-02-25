2025 Bursa İmsakiye! Bugün Bursa İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayı bu sene 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Milyonlarca Müslüman oruç ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan için geri sayım başlarken vatadanşlar iftar, sahur, imsak ve teravih saatlerini araştırmaya başladı. Ramazan imsakiyesinin araştırılmasıyla birlikte Diyanet il il imsakiye yayımladı. 2025 Ramazan ayı iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu. Peki, bugün Bursa için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bursa bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Bursa imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...