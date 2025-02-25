2025 Antalya İmsakiye! Bugün Antalya İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Antalya İmsakiye! Bugün Antalya İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
İslam alemi Mart ayında Ramazan'ı karşılıyor. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ayda farz olan ibadetlerini yerine getirecek. Oruç ibadetini en doğru şekilde eda edebilmek için imsakiye araştırmaları da sürüyor. Diyanet il il imsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu. Peki, bugün Antalya için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Antalya'da bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Antalya'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, 2025 imsakiyesine göre Antalya iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkese hayırlı Ramazanlar!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın