2025 Antalya İmsakiye! Bugün Antalya İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

İslam alemi Mart ayında Ramazan'ı karşılıyor. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ayda farz olan ibadetlerini yerine getirecek. Oruç ibadetini en doğru şekilde eda edebilmek için imsakiye araştırmaları da sürüyor. Diyanet il il imsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu. Peki, bugün Antalya için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Antalya'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Antalya'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...