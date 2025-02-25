2025 Ankara İmsakiye! Bugün Ankara İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan'da Müslümanlar farz olan ibadetlerini yerine getirecek. Oruç ibadetini en doğru şekilde eda edebilmek için imsakiyesi araştırmaları da sürüyor. Diyanet il il imsakiye listelerini yayımladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu. Peki, bugün Ankara için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Ankara'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Ankara'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...