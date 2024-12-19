2024'ün En Çok Kazandıran Yatırım Araçları: Bu Sene Altına Yatırım Yapanın Cebi Doldu

2024'te neler yaşadık, zaman nasıl bu kadar hızlı geçti en ufak bir fikrimiz dahi yok. 2025 için geri sayım başlarken, iyisiyle kötüsüyle -çoğunlukla kötüsüyle- bir yılın daha sonuna geliyoruz. Kişisel yaşamınız için kötüyü kastetmiyorum… Ekonomik açıdan yaşadığımız krizin getirilerini kastediyorum. Özellikle son yıllarda vatandaşların ekonomik kriz nedeniyle geleceğini görememesi, geleceğe dair belirsizlik ve umutsuzluk 'Aman bir köşede birikmiş paramız olsun' cümlelerini daha sıklıkla duymamıza neden oldu.

2024, yatırımcılar için oldukça hareketli ve dalgalı bir yıl oldu. Türkiye ve ABD'de yaşanan seçimler, Orta Doğu'da artan gerilim, Rusya-Ukrayna Savaşı, yüksek enflasyon; hepsi piyasaları derinden etkiledi.

Vatandaşlar, her zaman güvenli liman olarak görülen altından da bu sene vazgeçmedi. Dolar/TL ve Euro/TL bu sene tarihi rekorlarını kırdı, kısa sürede kazandıran para piyasası fonları da bu sene ilgi çekti.

Peki, 2024'te hangi yatırım araçları kazandırdı? Hep birlikte bu seneyi bir değerlendirelim.