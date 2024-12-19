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2024'ün En Çok Kazandıran Yatırım Araçları: Bu Sene Altına Yatırım Yapanın Cebi Doldu

2024'ün En Çok Kazandıran Yatırım Araçları: Bu Sene Altına Yatırım Yapanın Cebi Doldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2024 - 12:01

2024'te neler yaşadık, zaman nasıl bu kadar hızlı geçti en ufak bir fikrimiz dahi yok. 2025 için geri sayım başlarken, iyisiyle kötüsüyle -çoğunlukla kötüsüyle- bir yılın daha sonuna geliyoruz. Kişisel yaşamınız için kötüyü kastetmiyorum… Ekonomik açıdan yaşadığımız krizin getirilerini kastediyorum. Özellikle son yıllarda vatandaşların ekonomik kriz nedeniyle geleceğini görememesi, geleceğe dair belirsizlik ve umutsuzluk 'Aman bir köşede birikmiş paramız olsun' cümlelerini daha sıklıkla duymamıza neden oldu. 

2024, yatırımcılar için oldukça hareketli ve dalgalı bir yıl oldu. Türkiye ve ABD'de yaşanan seçimler, Orta Doğu'da artan gerilim, Rusya-Ukrayna Savaşı, yüksek enflasyon; hepsi piyasaları derinden etkiledi. 

Vatandaşlar, her zaman güvenli liman olarak görülen altından da bu sene vazgeçmedi. Dolar/TL ve Euro/TL bu sene tarihi rekorlarını kırdı, kısa sürede kazandıran para piyasası fonları da bu sene ilgi çekti.

Peki, 2024'te hangi yatırım araçları kazandırdı? Hep birlikte bu seneyi bir değerlendirelim.

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Yaşanan ekonomik kriz ve geleceğe dair belirsizlik, 2024'te vatandaşları yatırım araçlarına yöneltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kemer sıkma politikaları ve faiz oranlarını mart ayından itibaren yüzde 50'ye çıkarması, vatandaşları TL varlıklarına yönlendirdi.

Yaşanan ekonomik kriz ve geleceğe dair belirsizlik, 2024'te vatandaşları yatırım araçlarına yöneltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kemer sıkma politikaları ve faiz oranlarını mart ayından itibaren yüzde 50'ye çıkarması, vatandaşları TL varlıklarına yönlendirdi.

'Peki, 2024'te en çok kazandıran yatırım aracı ne oldu? Vatandaşlar hangi yatırım araçlarına yatırım yaptı?'

2024, en çok kazandıranın altın olduğu bir yıl oldu.

2024, en çok kazandıranın altın olduğu bir yıl oldu.

2024'ün en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Güvenli liman sene başından bu yana yaklaşık yüzde 50 kazandırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son olarak Ekim 2024'te açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, altının ne kadar kazandırdığını gözler önüne seriyor.

Yıllık değerlemelere göre külçe altın, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 31,34; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 16,89 oranı ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı.

2024'ün kazanan ikinci yatırım aracı borsa oldu.

2024'ün kazanan ikinci yatırım aracı borsa oldu.

Altından sonra en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu. Ancak yıl içinde artan mevduat faizleri, jeopolitik etkiler ve dünyayı etkileyen enflasyon zaman zaman Borsa İstanbul'da sert düşüşlere neden oldu. Uzmanlar, borsada doğru yatırım yapanların kazandığını dile getiriyor.

Yatırımcılar bu nedenle 2024'te riskten uzak ve çabuk kazandıran yatırım aracı olarak altını tercih etti.

Borsada en çok kazandıran yatırım, kıymetli madenler ve teknoloji fonları oldu.

Borsada en çok kazandıran yatırım, kıymetli madenler ve teknoloji fonları oldu.

Kıymetli maden fonları yüzde 65,93 kazandırdı.

BIST'te en çok kazandıran yatırım, sigorta endeksleri oldu. Sigorta endeksi yüzde 66,88 kazandırdı. İkinci sırada BIST İletişim Endeksi yüzde 65,34; BIST Banka Endeksi ise yüzde 61,97 artış yaşadı.

Dolar, en çok kazandıran üçüncü yatırım aracı oldu.

Dolar, en çok kazandıran üçüncü yatırım aracı oldu.

2024'te dolar zaman zaman rekor denemesinde bulunsa da bu denemeler uzun süreli olmadı. Yıl boyunca genellikle yatay seviyede seyreden dolar, bir nevi yatırımcılarının yatırımını korumalarını sağladı.

Yıl başından bu yana dolar, yaklaşık yüzde 18 getiri sağladı.

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Kripto para yatırımcıları, yılın ikinci çeyreğinde kazandı.

Kripto para yatırımcıları, yılın ikinci çeyreğinde kazandı.

Son yılların en çok konuşulan konularından biri kripto paralar. Kripto paralar, yılın son çeyreğinde yükseliş gösterdi.

Kripto paralar arasında en çok bilinen ve kimi zaman düşüşüyle deprem etkisi yaratan Bitcoin, ABD seçimlerinin ardından rekorlarını kırdı.

Seçimi Donald Trump'ın kazanması ve kripto paraya yatırım yapacağı beklentisi, Bitcoin'in 99 bin 588 dolar seviyesini görmesine neden olmuştu.

Ancak ardından Trump'ın, Meksika ve Kanada için ithalata vergi, Çin'den gelen mallara ise gümrük vergisi getireceğini açıklaması, kripto paralarda etkili bir düşüş meydana getirmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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