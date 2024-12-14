2024 Google Play Store'un En İyi Oyunları Açıklandı
2024 Google Play Store'un En İyi Oyunları Açıklandı
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1. En iyi oyun: AFK Journey
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2. En iyi çoklu cihaz oyunu: Clash of Clans
3. En iyi çok oyunculu oyun: Squad Busters
4. Topla ve oyna kategorisinin en iyisi: Eggy Party
5. En iyi bağımsız oyun: Yes, Your Grace
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6. En iyi hikaye: Solo Leveling:Arise
7. En iyi devam oyun: Honkai: Star Rail
8. En iyi aile oyunu: Tab Time World
9. Play Pass'teki en iyi oyun: Kingdom Rush 5: Alliance TD
10. PC'de oynanabilen en iyi Google Play oyunu: CookieRun: Tower of Adventures
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