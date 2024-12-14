2024 Google Play Store'un En İyi Oyunları Açıklandı

Honkai: Star Rail, bu senenin en iyi devam eden oyunu ödülünü alıyor. Peki ne demek 'en iyi devam eden?'. Yani geçtiğimiz senelerde çıkmış olmasına rağmen geliştiricisi tarafından desteklenen, güncellemeler almaya devam eden ve yeni sezonlarla birlikte içeriği bollaşan bir yapım olduğunu bizlere gösteriyor.