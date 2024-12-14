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2024 Google Play Store'un En İyi Oyunları Açıklandı

2024 Google Play Store'un En İyi Oyunları Açıklandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 10:16

Her sene olduğu gibi bu sene de Android kullanıcılarının gözdesi olan oyunlar açıklanmış durumda. Google Play Store'un yayınladığı listeye göre, işte karşınızda 2024'ün en iyi Android oyunları!

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1. En iyi oyun: AFK Journey

1. En iyi oyun: AFK Journey

Google Play Store'un bu sene açıkladığı listeye göre yılın oyunu AFK Journey oluyor. Fantastik bir dünya olan Esperia'yı keşfederken oyuncular bu sene AFK Journey'i oldukça sevmiş durumda.

2. En iyi çoklu cihaz oyunu: Clash of Clans

2. En iyi çoklu cihaz oyunu: Clash of Clans

Yıllardır hayatımızda olan ve herkesin en az 1 kere indirip oynadığı Clash of Clans, bu seneyi ödülsüz geçmiyor. En iyi çoklu cihaz oyunu ödülünü alan yapım, hem mobil cihazlarda hem de tabletlerde sıklıkla tercih ediliyor.

3. En iyi çok oyunculu oyun: Squad Busters

3. En iyi çok oyunculu oyun: Squad Busters

Google Play Store'un seçtiği en iyi çok oyunculu oyun Squad Busters oluyor. Bu senenin şüphesiz en çok tercih edilen mobil oyunlarından birisi olan Squad Busters, arkadaşlarınız ile birlikte rekabetçi takım maçlarına girmenize olanak tanıyor.

4. Topla ve oyna kategorisinin en iyisi: Eggy Party

4. Topla ve oyna kategorisinin en iyisi: Eggy Party

Aslen bir Battle Royale diyebileceğimiz, daha doğrusu Party Royale oyunu olan Eggy Party, tek başınıza veya arkadaşlarınız ile birlikte oldukça eğlenceli vakitler geçirmenize olanak tanıyor.

5. En iyi bağımsız oyun: Yes, Your Grace

5. En iyi bağımsız oyun: Yes, Your Grace

Hem PC hem de konsollarda bulunan Yes, Your Grace, aynı zamanda Google Play Store'un en iyi oyun kategorisinde de kendisine yer buluyor. Aslen bir krallık yönetim rol yapma oyunu olan Yes, Your Grace, bağımlılık yapmasıyla da ünlenmiş durumda.

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6. En iyi hikaye: Solo Leveling:Arise

6. En iyi hikaye: Solo Leveling:Arise

Solo Leveling:Arise, senenin en iyi hikayesine sahip oyun ödülünü alıyor. Bu aksiyon rol yapma oyununda karakterinizle çeşitli kombolar yaparak düşmanlarınızı yok ediyorsunuz ancak iş burada bitmiyor, takip edilesi ve yer yer hayrete düşürücü senaryosuyla da mutlaka göz atılmalı.

7. En iyi devam oyun: Honkai: Star Rail

7. En iyi devam oyun: Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail, bu senenin en iyi devam eden oyunu ödülünü alıyor. Peki ne demek 'en iyi devam eden?'. Yani geçtiğimiz senelerde çıkmış olmasına rağmen geliştiricisi tarafından desteklenen, güncellemeler almaya devam eden ve yeni sezonlarla birlikte içeriği bollaşan bir yapım olduğunu bizlere gösteriyor.

8. En iyi aile oyunu: Tab Time World

8. En iyi aile oyunu: Tab Time World

Çocuklar için özel olarak tasarlanan Tab Time World, interaktif içerikler ve çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkartan deneyimiyle ön plana çıkıyor. Bu sene en iyi aile oyunu ödülünün sahibi de kendisi oluyor.

9. Play Pass'teki en iyi oyun: Kingdom Rush 5: Alliance TD

9. Play Pass'teki en iyi oyun: Kingdom Rush 5: Alliance TD

Kingdom Rush serisi zaten kule savunma türünü sevenler için her zaman önde bir oyun serisi olmuştur. Kingdom Rush 5: Alliance TD ise bu yılın Play Pass'te oynanabilen en iyi oyunu oluyor. Kendisinin serinin önceki oyunlarına göre biraz daha renkli bir görsellikle karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.

10. PC'de oynanabilen en iyi Google Play oyunu: CookieRun: Tower of Adventures

10. PC'de oynanabilen en iyi Google Play oyunu: CookieRun: Tower of Adventures

Yine bağımlılık yapan bir oyunla karşınızdayız. CookieRun: Tower of Adventures, Google Play'in bu sene PC'de oynanabilen en iyi oyunu ödülünün sahibi oluyor. Hem telefonlarda hem de PC üzerinde oynayabilmek onu daha da popüler yapıyor.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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