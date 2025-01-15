1873 Yılında Kansas'ta Gökten Kurbağaların Yağmur Gibi Yağdığı Garip Olay
1873 Yılında Kansas'ta Gökten Kurbağaların Yağmur Gibi Yağdığı Garip Olay
Kansas’ta 1873 yılında, bir yağmur fırtınası sırasında gökten kurbağalar yağdığı rapor edildi. Bu olay, görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu. Bilim insanları, bu tür olayların nadir ama mümkün olduğunu söylüyor. Fırtınaların etkisiyle hayvanların gökyüzüne taşındığı düşünülüyor. Gelin beraber bakalım.
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Kansas City’de, 12 Temmuz 1873’te yaşanan olay bir fırtınayla başladı. Yağmurun şiddeti artarken gökten sadece su değil, kurbağalar da yağmaya başladı! Bu olay, dönemin popüler bilim dergisi Scientific American tarafından rapor edilerek tarihe geçti.
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Charles Fort gibi garip fenomenlerin izini süren araştırmacılar, olayı şaşkınlıkla kaydetti. Kansas’taki bu yağmur, tarihteki sayısız kurbağa yağmuru vakasından sadece biri.
Gökyüzünden kurbağa yağması kulağa doğaüstü bir olay gibi gelebilir ama aslında açıklaması oldukça basit. Bilim insanları, bu durumun güçlü rüzgarlar veya hava girdapları nedeniyle gerçekleştiğini düşünüyor.
Özellikle göletlerde yaşayan küçük kurbağalar, fırtınalar sırasında havaya kaldırılıp kilometrelerce uzağa taşınabiliyor.
Kurbağa yağmurları sadece tarihte değil, modern zamanlarda da rapor ediliyor. Üstelik bu olaylar kurbağalarla sınırlı değil; gökten balık, solucan ve hatta karınca yağdığına dair vakalar da var. Ancak bu tür olaylar sırasında şahit olmak kolay değil.
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Fırtınalı havalarda insanlar genellikle güvenliklerine odaklandığı için kurbağaların veya balıkların havada uçtuğunu görmeleri pek mümkün olmuyor.
Ancak hala bu fenomenin daha derin ve bilinmeyen bir sebebi olabilir mi diye sorgulayanlar var. Peki sizce sebebi ne olabilir?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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