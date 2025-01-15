1873 Yılında Kansas'ta Gökten Kurbağaların Yağmur Gibi Yağdığı Garip Olay

Kansas’ta 1873 yılında, bir yağmur fırtınası sırasında gökten kurbağalar yağdığı rapor edildi. Bu olay, görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu. Bilim insanları, bu tür olayların nadir ama mümkün olduğunu söylüyor. Fırtınaların etkisiyle hayvanların gökyüzüne taşındığı düşünülüyor. Gelin beraber bakalım.