15 Temmuz Gazisi Özcan Aybey Katliam Yaptı: 3 Ölü 2 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Fethiye’deki bu katliamı yapan kişi; 15 Temmuz Gazisi Özcan Aybey.