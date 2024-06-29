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15 Temmuz Gazisi Özcan Aybey Katliam Yaptı: 3 Ölü 2 Yaralı

15 Temmuz Gazisi Özcan Aybey Katliam Yaptı: 3 Ölü 2 Yaralı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.06.2024 - 18:00

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Fethiye’deki bu katliamı yapan kişi; 15 Temmuz Gazisi Özcan Aybey.

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Alınan bilgiye göre Özcan Aybey, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde öldürdü.

Alınan bilgiye göre Özcan Aybey, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde öldürdü.

Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şüpheli Özcan Aybey’in başka bir villada ise Esat Ulu ile Serdar Genç isimli iki kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Şüpheli Özcan Aybey’in başka bir villada ise Esat Ulu ile Serdar Genç isimli iki kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli, Foça Mahallesi'ndeki Çalış mevkisinde polis ekiplerince yakalandı.

Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli, Foça Mahallesi'ndeki Çalış mevkisinde polis ekiplerince yakalandı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Özcan Akbey, 15 Temmuz Gazisi.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Özcan Akbey, 15 Temmuz Gazisi.

İsmail Saymaz'ın HALK TV'deki haberinin detayları burada 👈

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