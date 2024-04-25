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15 Sezondur Takımda Olan Iker Muniain Kulübüne Veda Etti! Athletic Bilbao'da Bir Devir Sona Eriyor

15 Sezondur Takımda Olan Iker Muniain Kulübüne Veda Etti! Athletic Bilbao'da Bir Devir Sona Eriyor

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
25.04.2024 - 16:06

İspanyol futbolcu Iker Muniain, 15 sezondur formasını giydiği Athletic Bilbao’dan sezon sonunda ayrılacağını duyurdu. 31 yaşındaki oyuncu, veda sözlerinde oldukça duygusal ifadelere yer verdi.

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İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao’da kulübün simge isimlerinden Iker Muniain, uzun yıllardır formasını giydiği takımından ayrılma kararı aldığını açıkladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao’da kulübün simge isimlerinden Iker Muniain, uzun yıllardır formasını giydiği takımından ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun, 15 sezonun ardından takımdan ayrılacağı Athletic Bilbao’nun resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile duyuruldu.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun, 15 sezonun ardından takımdan ayrılacağı Athletic Bilbao’nun resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile duyuruldu.

Kendi isteğiyle bu kararı aldığını ifade eden Muniain, "40 yıllık kupa hasretimize son vermenin ve 25. kupayı kaldırmanın onuruyla kulüpten ayrılıyorum. San Mames’te bir veda töreni ve saygı gecesi olacak" dedi.

Kendi isteğiyle bu kararı aldığını ifade eden Muniain, "40 yıllık kupa hasretimize son vermenin ve 25. kupayı kaldırmanın onuruyla kulüpten ayrılıyorum. San Mames’te bir veda töreni ve saygı gecesi olacak" dedi.

31 yaşındaki futbolcu, veda videosunda, "Sen hayatımdaki en güzel şeydin, ama şimdi aşkım, ayrılmamızın zamanı geldi" şiirini dile getirerek sözlerini noktaladı.

31 yaşındaki futbolcu, veda videosunda, "Sen hayatımdaki en güzel şeydin, ama şimdi aşkım, ayrılmamızın zamanı geldi" şiirini dile getirerek sözlerini noktaladı.

Athletic Bilbao’nun altyapısında yetişen ve 2009 yılında A takıma yükselen Iker Muniain, İspanyol ekibiyle çıktığı 557 resmi maçta 75 gol, 70 asistlik performans sergiledi.

Athletic Bilbao’nun altyapısında yetişen ve 2009 yılında A takıma yükselen Iker Muniain, İspanyol ekibiyle çıktığı 557 resmi maçta 75 gol, 70 asistlik performans sergiledi.
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Tecrübeli futbolcu, takımıyla şu ana kadar 1 kez İspanya Kupası ve 2 kez de İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, takımıyla şu ana kadar 1 kez İspanya Kupası ve 2 kez de İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Veda sözleri sosyal medyada kendine geniş yer buldu 👇

Veda sözleri sosyal medyada kendine geniş yer buldu 👇
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