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13 Yıllık Hasret Sona Erdi: Sibel Kekilli St. Pauli'nin Bundesliga'ya Geri Dönüşünü Kutladı

13 Yıllık Hasret Sona Erdi: Sibel Kekilli St. Pauli'nin Bundesliga'ya Geri Dönüşünü Kutladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
12.05.2024 - 19:21

Oyuncu Sibel Kekilli, Almanya Bundesliga'ya yükselen St. Pauli'nin şampiyonluğunu kutladı. Kekilli, sosyal medya hesabından takımının formasını giydiği pozlarını paylaştı.

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Almanya 2. Lig'inin 33. haftasında Osnabrück'ü konuk eden lider St. Pauli, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Almanya 2. Lig'inin 33. haftasında Osnabrück'ü konuk eden lider St. Pauli, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Hamburg temsilcisi, bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

Hamburg temsilcisi, bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

Taraftarlar, maçın ardından büyük bir coşkuyla şampiyonluğun keyfini yaşadı.

Taraftarlar, maçın ardından büyük bir coşkuyla şampiyonluğun keyfini yaşadı.

13 yıllık hasretin sona ermesini kutlayanlar arasında oyuncu Sibel Kekilli de yer aldı.

13 yıllık hasretin sona ermesini kutlayanlar arasında oyuncu Sibel Kekilli de yer aldı.

43 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

43 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Kekilli, formayı giydi ve "Bundesliga, biz geliyoruz" dedi.

Kekilli, formayı giydi ve "Bundesliga, biz geliyoruz" dedi.

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