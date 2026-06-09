12 Yıllık Şans Kapısı Aralandı: Jüpiter ile Venüs Kavuşumunda Aşk ve Parayı Çeken Burçlar
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Haziran ayının ikinci haftasında gökyüzünde astroloji dünyasının en heyecan verici buluşmalarından biri yaşanıyor. Astroloji tutkunlarının uzun zamandır beklediği Jüpiter ve Venüs kavuşumu, Yengeç burcunun şefkatli sularında gerçekleşiyor. Peki, bu kozmik fırsatı nasıl değerlendirebiliriz?
'Büyük İyicil' Jüpiter ile 'Küçük İyicil' Venüs’ün bu nadir dansı, hepimize derin bir nefes aldırmak, ceplerimizi bereketlendirmek ve kalplerimizi ısıtmak için burada. Eğer 'Aşk ve para ne zaman beni bulacak?' diyorsanız, cevap tam da şu an gökyüzünde olabilir. İşte, 12 yıllık şans kapıları aralandığında aşkı ve parayı bulacak burçlar:
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