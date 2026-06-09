12 Yıllık Şans Kapısı Aralandı: Jüpiter ile Venüs Kavuşumunda Aşk ve Parayı Çeken Burçlar

Gelelim herkesin en çok merak ettiği o soruya: Jüpiter ile Venüs kavuşumunda en şanslı burçlar hangileri? Yengeç burcundaki bu kavuşum en çok Su ve Toprak elementlerini etkileyecek. İşte dönemin en şanslıları:

Yengeç ve Yükselen Yengeçler (Kavuşumun Ev Sahibi): Spot ışıkları tamamen sizin üzerinizde! Hayatınızın her alanında 12 yılda bir gelecek bir büyüme fırsatı var. Hem çekiciliğiniz zirvede hem de maddi kapılar sonuna kadar açık.

Akrep ve Balıklar (Su Elementi Destekçileri): Aşk arayan Akrep ve Balıklar için romantizm rüzgarları çok sert (ve tatlı) esiyor. Yaratıcılığınızın paraya dönüştüğü, sürpriz aşk itirafları alacağınız bir dönem.

Boğa ve Oğlaklar (Maddi Şanslılar): Güvence arayan Boğa ve Oğlaklar, beklediğiniz o maddi rahatlama bu açıyla geliyor. Kârlı yatırımlar, terfiler veya ortaklıklardan doğan büyük şanslar kapıda.

Diğer Burçlar Ne Yapmalı?:

Ateş ve Hava burçları bu dönemi daha çok içsel bir şifalanma, aile içi sorunları çözme ve bilinçaltındaki bolluk blokajlarını kırmak için kullanabilirler.