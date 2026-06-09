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12 Yıllık Şans Kapısı Aralandı: Jüpiter ile Venüs Kavuşumunda Aşk ve Parayı Çeken Burçlar

12 Yıllık Şans Kapısı Aralandı: Jüpiter ile Venüs Kavuşumunda Aşk ve Parayı Çeken Burçlar

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astroirem - Astroloji Editörü
09.06.2026 - 09:57
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Haziran ayının ikinci haftasında gökyüzünde astroloji dünyasının en heyecan verici buluşmalarından biri yaşanıyor. Astroloji tutkunlarının uzun zamandır beklediği Jüpiter ve Venüs kavuşumu, Yengeç burcunun şefkatli sularında gerçekleşiyor. Peki, bu kozmik fırsatı nasıl değerlendirebiliriz? 

'Büyük İyicil' Jüpiter ile 'Küçük İyicil' Venüs’ün bu nadir dansı, hepimize derin bir nefes aldırmak, ceplerimizi bereketlendirmek ve kalplerimizi ısıtmak için burada. Eğer 'Aşk ve para ne zaman beni bulacak?' diyorsanız, cevap tam da şu an gökyüzünde olabilir. İşte, 12 yıllık şans kapıları aralandığında aşkı ve parayı bulacak burçlar:

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Gökyüzünün İki Büyük Şans Gezegeni Buluşuyor: Hayatınızda Neler Değişecek?

Gökyüzünün İki Büyük Şans Gezegeni Buluşuyor: Hayatınızda Neler Değişecek?

Astrolojide gezegenlerin de karakterleri vardır ve Jüpiter ile Venüs şüphesiz ki partinin en sevilen iki misafiridir. Jüpiter dokunduğu her şeyi büyütür, genişletir ve şans katar; Venüs ise aşkı, estetiği, parayı ve öz değeri temsil eder. Bu ikilinin Yengeç burcunda, yani evin, ailenin, köklerin ve duygusal güvencenin evinde buluşması tam anlamıyla bir kutsanma enerjisidir.

Bu dönemde hayatınızda şu temaların ön plana çıktığını görebilirsiniz:

  • Duygusal Güvence: Sadece anlık hevesler değil, aidiyet hissedeceğiniz kalıcı ilişkiler kurma isteği.

  • Ev ve Gayrimenkul: Yeni bir eve taşınma, evinizi güzelleştirme veya beklediğiniz o emlak fırsatının karşınıza çıkması.

  • Maddi Bereket: Beklenmedik yerlerden gelen paralar, zamlar veya birikimlerin değerlenmesi.

9 Haziran'a Dikkat: Aşk ve Para Kapınızı Çalabilir

9 Haziran'a Dikkat: Aşk ve Para Kapınızı Çalabilir

Gelelim herkesin en çok merak ettiği o soruya: Jüpiter ile Venüs kavuşumunda en şanslı burçlar hangileri? Yengeç burcundaki bu kavuşum en çok Su ve Toprak elementlerini etkileyecek. İşte dönemin en şanslıları:

  • Yengeç ve Yükselen Yengeçler (Kavuşumun Ev Sahibi): Spot ışıkları tamamen sizin üzerinizde! Hayatınızın her alanında 12 yılda bir gelecek bir büyüme fırsatı var. Hem çekiciliğiniz zirvede hem de maddi kapılar sonuna kadar açık.

  • Akrep ve Balıklar (Su Elementi Destekçileri): Aşk arayan Akrep ve Balıklar için romantizm rüzgarları çok sert (ve tatlı) esiyor. Yaratıcılığınızın paraya dönüştüğü, sürpriz aşk itirafları alacağınız bir dönem.

  • Boğa ve Oğlaklar (Maddi Şanslılar): Güvence arayan Boğa ve Oğlaklar, beklediğiniz o maddi rahatlama bu açıyla geliyor. Kârlı yatırımlar, terfiler veya ortaklıklardan doğan büyük şanslar kapıda.

  • Diğer Burçlar Ne Yapmalı?: 

Ateş ve Hava burçları bu dönemi daha çok içsel bir şifalanma, aile içi sorunları çözme ve bilinçaltındaki bolluk blokajlarını kırmak için kullanabilirler.

Jüpiter-Venüs Yengeç Kavuşumu: Evrene Mesaj Göndermek İçin Yılın En İyi Günü!

Jüpiter-Venüs Yengeç Kavuşumu: Evrene Mesaj Göndermek İçin Yılın En İyi Günü!

Yengeç burcu su elementidir ve su hafızası olan, duyguları en iyi ileten yapılardır. Jüpiter ve Venüs’ün bu alanda birleşmesi, hissettiğiniz her şeyin evren tarafından dev bir megafonla duyulması anlamına gelir. 

Bu yüzden bugün ne düşündüğünüze, ağzınızdan hangi kelimelerin çıktığına çok dikkat edin. Negatiften, şikayetten ve 'yokluk' bilincinden acilen çıkıp 'sahip olma' ve 'şükür' enerjisine geçmenin tam zamanı. 

Astrolojik inanç sisteminde duygusal niyetlerin evrene en güçlü şekilde iletildiği, frekansın en yüksek olduğu anlardan birindeyiz. Bu fırsatı kaçırmayın.

Manifest yapacaksınız tam sırası! 

Jüpiter Venüs Kavuşumu Ritüeli Nasıl Yapılır?

Madem yılın en iyi manifest günündeyiz, bu enerjiyi Yengeç burcunun doğasına uygun bir 'Su Ritüeli' ile taçlandıralım. Çok karmaşık malzemelere ihtiyacınız yok. Zira niyetiniz en büyük sihrinizdir! 

Jüpiter Venüs Kavuşumu Ritüeli İçin İhtiyacınız Olanlar:

  • Temiz içme suyu dolu cam bir bardak.

  • Yeşil (para için) veya Pembe (aşk için) bir mum. (Yoksa beyaz mum da tercih edebilirsiniz).

  • Kağıt ve kalem.

  • İsteğe bağlı: Bir tutam tarçın (bolluk için) veya gül yaprağı (aşk için).

Ritüel Adımları:

  • Sessizliği Sağlayın: Bugün akşam saatlerinde sessiz bir köşeye geçin. Niyetinize göre seçtiğiniz mumunuzu yakın.

  • Niyetinizi Yazın: Kağıda sanki istedikleriniz şu an olmuş gibi teşekkür cümleleri yazın. (Örnek: 'Hayatıma sevgi dolu, güvenli bir ilişkiyi çektiğim için teşekkür ederim' veya 'Bana kolaylıkla akan maddi bolluk için şükürler olsun.')

  • Suyu Kodlayın: Cam bardağı iki elinizin arasına alın. Gözlerinizi kapatıp yazdığınız niyetin gerçekleştiğini hayal edin. O duyguyu hissettiğiniz an, niyetinizi bardağın içindeki suya fısıldayın. Yengeç su elementidir, su sizin niyetinizi Jüpiter gibi büyütecek ve Venüs gibi güzelleştirecektir.

  • İçerek Mühürleyin: Eğer suya tarçın veya gül yaprağı koymadıysanız, bu suyu şifa niyetine üç yudumda için. (İçine bir şey eklediyseniz, bu suyu evinizdeki bir bitkinin toprağına veya doğaya dökün).

  • Serbest Bırakın: Kağıdınızı katlayıp cüzdanınızda (para için) veya yastığınızın altında (aşk için) 21 gün boyunca saklayın. Sonrası mı? Gökyüzüne güvenin, çabalayın ve arkanıza yaslanın!

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astroirem
Astroloji Editörü
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