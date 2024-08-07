12 Ağustos Gecesine Dikkat! Yılda 8 Kez Gerçekleşiyor: Gökyüzünde Saatte 100 Meteor İzlenebilecek

Yılda 8 kez gerçekleşen Perseid gök taşı yağmurunun en yoğun yaşandığı güne sayılı günler kaldı. 12 Ağustos gecesi, gökyüzünde saatte 100 meteor izlenebilecek. Meteorlar saniyede 59 kilometre hızla atmosfere girecek ve ateş topları gibi görünecek.