1.5 Derece Sınırını Aşarsak Dünyanın Alacağı Hali Gösteren 10 Korkutucu Senaryo

Kuzey Kutbu diğer kıtalara göre çok daha hızlı ısınıyor. Eğer 1.5 derece sınırı kalıcı olarak aşılırsa önümüzdeki yıllarda Arktik Okyanusu yaz aylarında tamamen buzsuz kalacak. Beyaz buz örtüsü ısıyı yansıtamadığı için okyanus daha çok ısı emerek ısınmayı daha da hızlandıracak ve bu da beraberinde daha kötü senaryolar getirecek gibi duruyor.