1.5 Derece Sınırını Aşarsak Dünyanın Alacağı Hali Gösteren 10 Korkutucu Senaryo
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Küresel ısınmanın kritiği eşiği olan 1.5 derece sınırını aşarsak bizi neler bekliyor? Aslında gerçekten de gezegenimiz zincirleme reaksiyonlar ile karşı karşıya kalabilir. 1.5 derece sınırının aşılması durumunda bizi bekleyen, internette dolanan birbirinden korkutucu o senaryolara bir bakalım mı? Hadi!
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1. Devrilme noktaları tetiklenir ve geri dönüşü olmayan bir noktaya gidilir.
2. Arktik Okyanusu tamamen buzsuz kalır.
3. Mercan resiflerinin %99'u yok olur.
4. Ölümcül sıcak dalgaları sıradanlaşır.
5. Tarım ve gıda krizleri meydana gelir.
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6. Kutuplarda perfafrostlar erir ve zaman kapsülü açılır.
7. Süper kasırgalar ve aşırı yağışlar meydana gelir.
8. Yüz milyonlarca iklim mültecisi göç eder.
9. Amazon ormanları savana dönüşür.
10. Su kıtlığı ve su savaşı riskleri oluşur.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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