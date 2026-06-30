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1.5 Derece Sınırını Aşarsak Dünyanın Alacağı Hali Gösteren 10 Korkutucu Senaryo

1.5 Derece Sınırını Aşarsak Dünyanın Alacağı Hali Gösteren 10 Korkutucu Senaryo

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 22:11
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Küresel ısınmanın kritiği eşiği olan 1.5 derece sınırını aşarsak bizi neler bekliyor? Aslında gerçekten de gezegenimiz zincirleme reaksiyonlar ile karşı karşıya kalabilir.  1.5 derece sınırının aşılması durumunda bizi bekleyen, internette dolanan birbirinden korkutucu o senaryolara bir bakalım mı? Hadi!

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1. Devrilme noktaları tetiklenir ve geri dönüşü olmayan bir noktaya gidilir.

1.5 derece geçildiğinde, iklim sisteminde tipping points, türkçe ismiyle devrilme noktaları tetiklenecek. Özellikle Grönland ve Batı Antarktika buz tabakalarının tamamen erimesi gibi süreçler bir kez başladığında, insanlık emisyonları sıfırlasa bile bu erime durdurulamayacak diye düşünülüyor.

2. Arktik Okyanusu tamamen buzsuz kalır.

Kuzey Kutbu diğer kıtalara göre çok daha hızlı ısınıyor. Eğer 1.5 derece sınırı kalıcı olarak aşılırsa önümüzdeki yıllarda Arktik Okyanusu yaz aylarında tamamen buzsuz kalacak. Beyaz buz örtüsü ısıyı yansıtamadığı için okyanus daha çok ısı emerek ısınmayı daha da hızlandıracak ve bu da beraberinde daha kötü senaryolar getirecek gibi duruyor.

3. Mercan resiflerinin %99'u yok olur.

Deniz ekosisteminin kalbi sayılan mercan resifleri, 1.5 derece ısınmada %70 ila %90 oranında zarar görürler. Sınır 2 derece ulaştığındaysa tamamen yani %99'un üzerinde yok olabilir. Bu durum, deniz canlılarının dörtte birinin evsiz kalması demek... Gerçekten de çok ciddi!

4. Ölümcül sıcak dalgaları sıradanlaşır.

Bugün yüzyılda bir görülen ekstrem sıcak dalgaları, 1.5 derece sınırı geçildiğinde birkaç yılda bir yaşanır hale gelebilir. Özellikle Orta Doğu, Güney Asya ve Akdeniz Havzası'nda buna Türkiye de dahil bazı bölgeler yaz aylarında insan yaşamı için biyolojik sınırları zorlayacak seviyelerde olabilir.

5. Tarım ve gıda krizleri meydana gelir.

Sıcaklık artışı ve öngörülemeyen kuraklıklar beraberinde buğday, mısır ve pirinç gibi küresel gıda arzının temelini oluşturan ürünlerin rekoltesini dramatik şekilde düşürebilir. Gıda fiyatlarındaki devasa artışlar küresel bir açlık krizini tetiklerken temel gıdaya ulaşmak daha da zor bir hale gelebilir.

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6. Kutuplarda perfafrostlar erir ve zaman kapsülü açılır.

Kutup bölgelerinde binlerce yıldır donmuş halde bulunan topraklar bir diğer ismiyle permafrostlar erimeye başlar. Ardından bu erime de atmosfere devasa miktarda metan gazı salarken donmuş toprakta uyuyan bin yıllık antik virüs ve bakterileri de açığa çıkmasına sebep olabilir.

7. Süper kasırgalar ve aşırı yağışlar meydana gelir.

Atmosfer ısındıkça daha fazla nem tutmaya başlar. Bu da gelecekteki fırtına, kasırga ve tayfunların çok daha yıkıcı, ani ve aşırı yağışlı olmasına neden olur. Altyapısı yetersiz şehirler için her yağmur potansiyel bir felakete dönüşebilir.

8. Yüz milyonlarca iklim mültecisi göç eder.

Deniz seviyelerinin yükselmesi, kıyı şehirlerinin sular altında kalması ve tarım arazilerinin çölleşmesi nedeniyle yüzyılın ortalarına doğru yüz milyonlarca insan yaşanamaz hale gelen topraklarını terk etmek zorunda kalabilir. Bu durum, tarihin en büyük göç dalgalarını ve insani krizlerini doğuracak gibi duruyor.

9. Amazon ormanları savana dönüşür.

Dünyanın akciğerleri olan Amazon Yağmur Ormanları yükselen sıcaklıklar ve azalan yağışlar nedeniyle nem dengesini kaybederek kademeli olarak kurak bir savana ekosistemine dönüşme riskiyle karşı karşıya. Bu durum da milyarlarca ton karbonun atmosfere salınması anlamına geliyor.

10. Su kıtlığı ve su savaşı riskleri oluşur.

Dünya nüfusunun büyük bir kısmı tatlı su ihtiyacını dağlardaki buzullardan ve düzenli yağış rejimlerinden karşılıyor. Buzulların hızla erimesi ve kuraklığın kalıcılaşması ve ardından da milyarlarca insanı güvenli su erişiminden mahrum bırakarak ülkeler arası su krizlerini tırmandıracak kadar büyük bir risk taşıyor.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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