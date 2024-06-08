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1,5 Ayda 6 Kilo Verdiren Ceyda Düvenci Diyeti! Cayır Cayır Yağ Yakıyor Tam 58 Kiloya Düştü!

1,5 Ayda 6 Kilo Verdiren Ceyda Düvenci Diyeti! Cayır Cayır Yağ Yakıyor Tam 58 Kiloya Düştü!

Diyet
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 10:42

Yaz ayları geldi deniz sezonu açıldı. Plajlara akınlar başlarken kısa sürede nasıl zayıflarım derdine düşenler de ünlülerin diyet programlarını araştırmaya koyuldu. Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlüler arasında yer alan Ceyda Düvenci 58 kiloya düştüğünü açıklarken nasıl beslendiğini de söyledi. İşte zayıflamak isteyenler için ünlülerin diyet programları...

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Hızla Kilo Vermek Mümkün Mü?

Hızla Kilo Vermek Mümkün Mü?

Haziran ayına girdik ancak kilosundan memnun olmayanlar nasıl hızla forma girebilirim diye düşünmeye devam ediyor. Tam da bu noktada ünlülerin beslenme programları dikkat çekiyor. Özellikle de Ceyda Düvenci.

Ceyda Düvenci Nasıl Zayıfladı?

Ceyda Düvenci Nasıl Zayıfladı?

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Son dönemlerde verdiği kilolarla çok konuşulan Düvenci'nin sırrı merak ediliyor.

58 Kiloya Düştü

58 Kiloya Düştü

1,5 ayda 6 kilo veren ünlü oyuncu kilo verme yöntemini şöyle açıkladı: '' Önceden günde iki öğün yemek yiyordum. Bunları bir öğüne düşürdüm. Et tüketmiyorum. Hamur işlerinden uzak duruyorum. 1,5 ay önce 63-64 kiloydum, şu anda 58 kilodayım.'' 

Sibel Can da Formuyla Dikkat Çekiyor: 10 Kilo Birden Verdi!

Sibel Can da Formuyla Dikkat Çekiyor: 10 Kilo Birden Verdi!

Ceyda Düvenci'nin yanı sıra Sibel Can da formuyla çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki Sibel Can Nasıl Zayıfladı?

Bakın Nasıl Zayıflamış

Bakın Nasıl Zayıflamış

3 ay gibi bir sürede 10 kilo kadar veren Sibel Can'ın yaşam koçunun hazırladığı yemeklerle beslendiği, ayrıca 1 saatlik yürüyüş ve yüzme ile formunu koruduğu konuşuluyor.

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