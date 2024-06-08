1,5 Ayda 6 Kilo Verdiren Ceyda Düvenci Diyeti! Cayır Cayır Yağ Yakıyor Tam 58 Kiloya Düştü!
1,5 Ayda 6 Kilo Verdiren Ceyda Düvenci Diyeti! Cayır Cayır Yağ Yakıyor Tam 58 Kiloya Düştü!
Yaz ayları geldi deniz sezonu açıldı. Plajlara akınlar başlarken kısa sürede nasıl zayıflarım derdine düşenler de ünlülerin diyet programlarını araştırmaya koyuldu. Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlüler arasında yer alan Ceyda Düvenci 58 kiloya düştüğünü açıklarken nasıl beslendiğini de söyledi. İşte zayıflamak isteyenler için ünlülerin diyet programları...
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