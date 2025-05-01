2 Mayıs Cuma Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün senin için aşk hayatında derin sularda yüzme zamanı. Görünüşe göre, gökyüzündeki güçlü Plüton, Kova burcunda geri harekete geçerek seni bir dönüş yolculuğuna çıkarıyor. Bu yolculuk, geçmişinin tozlu raflarında saklanan ve uzun süredir göz ardı ettiğin kırgınlıklarınla yeniden yüzleşmeye zorlayabilir seni!

Bu kırgınlıklar, belki de eski bir aşkın hatırası ya da eski bir dostun anısı olabilir. Her iki durumda da Plüton’un geri hareketi, affetmenin ve geçmişi geride bırakmanın tam zamanı olduğunu hatırlatıyor. Bu süreçte, duygusal yüklerini hafifletmek ve kalbini yeni başlangıçlara açmak için bu fırsatı değerlendirmen ise çokça önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal..