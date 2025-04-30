1 Mayıs Perşembe Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugünün gündeminde ailevi meseleler istemesen de ön plana çıkabilir. Zira Venüs ve Plüton arasında oluşan kare açı, geniş aileyi ilgilendiren durumların romantik ilişkiler üzerinde belirgin bir etkisi olabileceğini gösteriyor.

İşte bu durum, partnerinle kişisel yaşamınla ilgili bazı belirsizlikleri aydınlatman gerektiği anlamına gelebilir. Geçmişin etkisi, ilişkin üzerinde bir gölge oluşturabilir. Tabii böylece, duyguların karışabilir... Ancak unutmamak gerekir ki, geçmişi geride bırakıp geleceğe odaklanmak her zaman önemlidir. Görünüşe göre, tüm bunlardan daha mühim olanı ailevi konuları halletmek olacak. Ancak eski meseleler ve geçmiş ailevi tartışmalar geride kalırsa, aşk hayatında huzur söz konusu olabilecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…