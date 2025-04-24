25 Nisan Cuma Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygusal dünyanda hareketlilik yaşayacağın bir güne başlıyorsun! Sıkı dur, çünkü aşkın gezegeni Venüs ile disiplin ve kontrolün gezegeni Satürn, aşk hayatında sana şans getirecek güçlü bir etkileşime giriyor. Dahası bu kavuşum enerjisini Balık burcunda yaşıyor ve duygularının ortaya çıkmasını sağlıyor.

İşte tam da bu noktada kalıcı ve güven dolu bir aşk arayışında olacaksın. Aşkını bir sonraki boyuta taşımak isteyecek, aile arasında tanışmalar ve ciddi konuların masaya yatırılması isteyeceksin. Bu aşkın aileye karışması güzel haberleri beraberinde getirecek gibi görünüyor, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...