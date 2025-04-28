29 Nisan Salı Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün eski bir aşk ilişkisinden kalan düşüncelerin zihnini meşgul ettiğini hissedebilirsin. Ancak endişelenme, çünkü bugün, Merkür'ün Güneş ile birleşmesi sayesinde, bu karmaşık düşüncelerinin üzerindeki sis perdesi kalkmaya başlayacak.

Belki de bu durum, aşk hayatında aslında ne aradığını daha net bir şekilde görmene yardımcı olacak. Geçmişte mi kalacaksın, yoksa geleceğe mi yelken açacaksın? İşte karar vermen gereken nokta tam da burası. Elbette en doğru karar her zaman kalbinin derinliklerinde gizlidir. Hadi, kalbinin sesini dinleme cesaretini göster ve olacakları gör. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...