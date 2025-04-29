30 Nisan Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün içgüdülerine kulak vermen son derece önemli olacak. Venüs'ün enerji dolu Koç burcuna geçiş yapması, bastırdığın duyguların su yüzüne çıkabileceği anlamına geliyor. Bu duygusal ifadeler, seni duygusal bir özgürlüğe taşıyacak... Artık aşkı içinde yaşamana gerek yok!

Zira, Venüs'ün cazibesine kim karşı koyabilir ki? Kendini aşka bırak, içinde biriktirdiğin duyguların ve bugüne de söyleyemediğin sevgi sözcüklerinin dışarı çıkmasına izin ver. Aşkın seni sarıp sarması için bir şans ver. Belki de karşılıksız olduğunu düşündüğün aşkta bile karşılık bulacak, başını döndüren duygularla gerçek mutluluğun tadını çıkaracaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...